Глава Днепра Филатов сообщил о замене белорусского флага возле мэрии на бело-красно-белый

Киев, 9 февраля. Белорусский флаг перед зданием администрации украинского Днепра был заменен на бело-красно-белое полотно.

Об этом в Facebook сообщил глава Днепра Борис Филатов. Чиновник подчеркнул, что это была инициатива граждан, а не властей. По его мнению, замена флага на символ протестов связана с недавними заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко об Украине.

«Днепр расстался с образом существующего политического режима Беларуси», — написал Филатов.

Ранее стало известно, что Лукашенко пообещал жесткую реакцию Минска на провокации со стороны Киева. Глава республики напомнил об инциденте с украинским разведывательным беспилотником, который нарушил границу Белоруссии.