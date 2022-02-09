Зендея объяснила главный посыл «Эйфории» на фоне критики шоу из-за пропаганды наркотиков

Лос-Анджелес, 9 февраля. Актриса Зендея заявила, что создатели «Эйфории» не писали инструкцию, как действовать в школе. Таким образом она ответила на критику представителей Программы обучения сопротивлению наркотикам (DARE), обвиняющих телешоу в пропаганде наркотиков.

Подростковая драма поразила зрителей откровенными сценами и острыми темами. В США выступили против реалистичного изображения наркозависимости. Однако Зендея не согласна с этим мнением, по ее словам, многие люди узнали себя в главной героине Ру.

«Я встречала много людей, которые провели параллели с Ру, это представители всех возрастов, всех слоев общества», — поделилась звезда с Entertainment Weekly.

Зрители не должны чувствовать себя одинокими в этой проблеме, им могут помочь. И это является главным посылом «Эйфории», отметила Зендея.

Второй сезон «Эйфории» вышел на стриминговом сервисе HBO 9 января. Многие зрители пришли к выводу, что продолжение истории о жизни Ру оказалось слабее первого сезона.

Ранее сообщалось о подготовке к масштабным съемкам экранизации культовой повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Проект выйдет на площадке IVI.