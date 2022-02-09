Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 19:27
19:23
Спорт
Препарат в допинг-пробе Валиевой предназначен для лечения кардиологических проблем
19:22
Происшествия
С крыши пятиэтажного дома в центре Петербурга сорвался сбивавший сосульки высотник
19:20
Происшествия
Дикие обезьяны нанесли смертельные травмы пятилетней девочке
19:20
Спорт
Российскую фигуристку Валиеву могут не допустить до личного турнира на ОИ-22
19:18
Экономика
Темпы инфляции в России ускорились до 8,73%
19:17
Весь мир
Посол России в Колумбии развеял опасения Боготы по поводу военного сотрудничества с Каракасом
19:15
Политика
Битва за «демократию»: Европа увидела опасность в совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина
19:14
Политика
Конгресс США посоветовал Байдену последовать примеру Трампа и пройти когнитивный тест
19:11
Армия
Блогер Марти: бойцы ВСУ боятся ходить по Мариуполю в военной форме
19:11
Общество
Правозащитники ФБР призвали МИД Франции провести расследование дела Франсуазы Николя
Все новости

Зендея объяснила главный посыл «Эйфории» на фоне критики шоу из-за пропаганды наркотиков

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 18:03
Общество
Зендея объяснила главный посыл «Эйфории» на фоне критики шоу из-за пропаганды наркотиков
Кадр из сериала «Эйфория»

Лос-Анджелес, 9 февраля. Актриса Зендея заявила, что создатели «Эйфории» не писали инструкцию, как действовать в школе. Таким образом она ответила на критику представителей Программы обучения сопротивлению наркотикам (DARE), обвиняющих телешоу в пропаганде наркотиков.

Подростковая драма поразила зрителей откровенными сценами и острыми темами. В США выступили против реалистичного изображения наркозависимости. Однако Зендея не согласна с этим мнением, по ее словам, многие люди узнали себя в главной героине Ру.

«Я встречала много людей, которые провели параллели с Ру, это представители всех возрастов, всех слоев общества», — поделилась звезда с Entertainment Weekly.

Зрители не должны чувствовать себя одинокими в этой проблеме, им могут помочь. И это является главным посылом «Эйфории», отметила Зендея.

Второй сезон «Эйфории» вышел на стриминговом сервисе HBO 9 января. Многие зрители пришли к выводу, что продолжение истории о жизни Ру оказалось слабее первого сезона.

Ранее сообщалось о подготовке к масштабным съемкам экранизации культовой повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Проект выйдет на площадке IVI.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Зендея объяснила главный посыл «Эйфории» на фоне критики шоу из-за пропаганды наркотиков
сериал эйфория зендея
Комментировать