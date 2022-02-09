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Военные Мали доставили продукты питания жителям населенного пункта Фарабугу

Весь мир
Военные Мали доставили продукты питания жителям населенного пункта Фарабугу
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 9 февраля. Командующий пятым сектором центра специальных операций Мали полковник Дидье Дембеле посетил позиции национальных сил обороны и безопасности (FAMa) в населенном пункте Фарабугу. Он также передал местным жителям продовольственные наборы, сообщается на странице ведомства в Twitter.

Люди, пострадавшие от действий террористов, получили несколько десятков мешков с рисом, просом и сахаром. Кроме того, малийцам привезли канистры с растительным маслом, о чем гражданские давно просили. Отправка груза происходила в рамках президентской программы поддержки социально незащищенных слоев населения.

Как сообщил полковник Дембеле, «мир и порядок в республике восстановятся после разгрома радикальных исламистских группировок, а также очистки области Куликоро и соседних с ней провинций». Постепенно правительство начнет наращивать темпы оказания помощи жителям.

Ранее стало известно, что армия Мали приняла крупное пополнение новобранцев. Африканские политические и военные аналитики уверены, что успехи бойцов FAMa связаны с развитием комплексного сотрудничества с Москвой. Однако смена политического вектора правительства на восточное направление вызывает раздражение западных элит.

А появившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в Бамако группы из четырех российских инструкторов, которых западные СМИ часто связывают с «ЧВК Вагнера», заставили их и вовсе запаниковать.

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