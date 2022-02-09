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Чистой отток капитала из России увеличился в 1,4 раза

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 18:01
Экономика
Чистой отток капитала из России увеличился в 1,4 раза
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 февраля. Центробанк опубликовал оценку ключевых агрегатов платежного баланса РФ за январь. Чистый отток капитала из страны вырос в 1,4 раза.

В целом показатель составил 12,8 млрд долларов. В январе прошлого года он находился на уровне 9 млрд долларов.

«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора сложилось вследствие наращивания иностранных активов прочими секторами при некотором снижении их обязательств перед нерезидентами», — уточняет регулятор.

При этом был достигнут рекорд профицита торгового баланса — 21,4 млрд долларов против 9 млрд в прошлом году.

ЦБ ранее констатировал, что показатель средней максимальной ставки по вкладам в десяти крупнейших банках страны по привлечению депозитов в рублях составил к концу января 7,8% годовых. Текущее значение стало максимальным с мая 2017 года.

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