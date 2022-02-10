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Самарские школьники запустили флешмоб #читаемПушкина63
Общество
Самарские школьники запустили флешмоб #читаемПушкина63
pixabay.com  /  Timur Mansuraliev

Самара, 10 февраля. В день смерти Александра Сергеевича Пушкина самарские школы запустили в социальных сетях флешмоб #читаемПушкина63. Чтобы почтить его память самарские педагоги вместе с учениками в этот день читают стихи поэта, передавая эстафету от школы к школе, сообщает сетевое издание «СОВА».

В акции принимают участие даже те школьники, которые находятся сейчас на дистанционном обучении. Ведь для участия нужно только выбрать стихотворение, записать его на видео и выложить в соцсети с хештегом #читаемПушкина63. Затем следует передать эстафету своим друзьям и знакомым, отметив их аккаунты. Участниками флешмоба уже прочитаны «Лукоморье», отрывки из "Евгения Онегина", «Я помню чудное мгновенье...».

Ранее ФАН рассказывал об учительнице одной из школ Свердловской области. Она задала четвероклассникам на дом прочитать эротическую сказку Пушкина.

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