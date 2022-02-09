Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 19:26
19:23
Спорт
Препарат в допинг-пробе Валиевой предназначен для лечения кардиологических проблем
19:22
Происшествия
С крыши пятиэтажного дома в центре Петербурга сорвался сбивавший сосульки высотник
19:20
Происшествия
Дикие обезьяны нанесли смертельные травмы пятилетней девочке
19:20
Спорт
Российскую фигуристку Валиеву могут не допустить до личного турнира на ОИ-22
19:18
Экономика
Темпы инфляции в России ускорились до 8,73%
19:17
Весь мир
Посол России в Колумбии развеял опасения Боготы по поводу военного сотрудничества с Каракасом
19:15
Политика
Битва за «демократию»: Европа увидела опасность в совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина
19:14
Политика
Конгресс США посоветовал Байдену последовать примеру Трампа и пройти когнитивный тест
19:11
Армия
Блогер Марти: бойцы ВСУ боятся ходить по Мариуполю в военной форме
19:11
Общество
Правозащитники ФБР призвали МИД Франции провести расследование дела Франсуазы Николя
Все новости

Глава МИД Британии Трасс прилетела в Россию в меховой шапке

Политика
Глава МИД Британии Трасс прилетела в Россию в меховой шапке
Global Look Press  /  Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

Москва, 9 февраля. Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс прилетела в Россию, подготовившись к холодам. Ее самолет приземлился в Москве днем 9 февраля.

Термометры показывают, что в российской столице температура — около нуля. Выходя из самолета, британский дипломат надела черную меховую шапку.

Элизабет Трасс проведет в Москве два дня. Она встретится с коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить урегулирование ситуации на Украине.

Также дипломат посетит Московский государственный университет. Она хочет присутствовать на занятиях по математике и физике. Министру интересно, как в России формируют лидеров в сфере науки.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава МИД Британии Трасс прилетела в Россию в меховой шапке
великобритания шапка трасс
Комментировать