Глава МИД Британии Трасс прилетела в Россию в меховой шапке

Москва, 9 февраля. Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс прилетела в Россию, подготовившись к холодам. Ее самолет приземлился в Москве днем 9 февраля.

Термометры показывают, что в российской столице температура — около нуля. Выходя из самолета, британский дипломат надела черную меховую шапку.

Элизабет Трасс проведет в Москве два дня. Она встретится с коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить урегулирование ситуации на Украине.

Также дипломат посетит Московский государственный университет. Она хочет присутствовать на занятиях по математике и физике. Министру интересно, как в России формируют лидеров в сфере науки.