Подписанный Россией и Китаем исторический документ лишил США времени на маневр

Совместные действия России и Китая против экспансии НАТО на восток являются историческими и определят дальнейшую картину развития мира. К такому выводу пришел философ, писатель, телеведущий, политолог Дмитрий Куликов.

После начала пандемии российский лидер Владимир Путин и китайский президент Си Цзиньпин общались только по телефону или видеосвязи. И вот 4 февраля в Пекине состоялись переговоры российской и китайской сторон. По итогам встречи Москва и Пекин призвали США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе. Также стороны выступили против последующего расширения НАТО и призвали Альянс отказаться от подходов времен холодной войны.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях и заявили, что дружба между Россией и Китаем не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран. Именно по таким принципам и строятся отношения «нового типа».

Политолог Дмитрий Куликов считает историческим документ, подписанный президентами России и Китая, поскольку впоследствии именно он определит, как весь мир будет жить дальше.

«Скажу совершенно серьезно и без пафоса, потому что я действительно так считаю: декларация, подписанная Россией и Китаем, — исторический документ. Он системный, всеобъемлющий и перспективный. Это рамки программы и совместной позиции. Именно так Россия и Китай понимают мир. Поэтому в этих рамках они и будут действовать», — заявил эксперт в эфире YouTube-канала «СМЕРШ. Крымский Фронт».

Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

Также Дмитрий Куликов заявил, что подписанный Россией и Китаем документ лишил США времени на маневр.

«Фактор времени всегда важен. А в сложившейся ситуации он важен кратно. Почему? У России и Китая время есть, а у американцев — нет. Этот фактор играет за нас. Напомню, что мы добивались этой ситуации. Все, что сделано за последние 20 лет, дает нам ресурс времени, которого совсем нет у американцев. Россия в декабре перешла в политическое наступление, но и не потеряла возможность действовать поверх того, что происходит с нашим противником», — резюмировал политолог.

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