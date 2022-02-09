Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 19:25
19:23
Спорт
Препарат в допинг-пробе Валиевой предназначен для лечения кардиологических проблем
19:22
Происшествия
С крыши пятиэтажного дома в центре Петербурга сорвался сбивавший сосульки высотник
19:20
Происшествия
Дикие обезьяны нанесли смертельные травмы пятилетней девочке
19:20
Спорт
Российскую фигуристку Валиеву могут не допустить до личного турнира на ОИ-22
19:18
Экономика
Темпы инфляции в России ускорились до 8,73%
19:17
Весь мир
Посол России в Колумбии развеял опасения Боготы по поводу военного сотрудничества с Каракасом
19:15
Политика
Битва за «демократию»: Европа увидела опасность в совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина
19:14
Политика
Конгресс США посоветовал Байдену последовать примеру Трампа и пройти когнитивный тест
19:11
Армия
Блогер Марти: бойцы ВСУ боятся ходить по Мариуполю в военной форме
19:11
Общество
Правозащитники ФБР призвали МИД Франции провести расследование дела Франсуазы Николя
Все новости

Екатерина Дьяченко рассказала о главных страхах на пути к олимпийскому золоту

Видео

Олимпийская чемпионка рассказала об опасениях, которые преследовали ее на пути к победе на Играх в Рио-де-Жанейро.

По словам Дьяченко, она больше всего боялась ударов по руке и пальцам. Из-за болевых ощущений Екатерина едва не покинула спорт. О том, как она преодолевала страхи, девушка расскажет Дане Борисовой в новом выпуске передачи «Star Парад». 

Также в эфире вы сможете узнать о том, как прошло детство спортсменки, кто тренировал и привел к победе Екатерину, и какие планы на ближайшее будущее у талантливой Дьяченко.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Екатерина Дьяченко рассказала о главных страхах на пути к олимпийскому золоту
олимпийские игры екатерина дьяченко рио-де-жанейро олимпиада дана борисова star парад
Комментировать