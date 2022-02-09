Екатерина Дьяченко рассказала о главных страхах на пути к олимпийскому золоту

Олимпийская чемпионка рассказала об опасениях, которые преследовали ее на пути к победе на Играх в Рио-де-Жанейро.

По словам Дьяченко, она больше всего боялась ударов по руке и пальцам. Из-за болевых ощущений Екатерина едва не покинула спорт. О том, как она преодолевала страхи, девушка расскажет Дане Борисовой в новом выпуске передачи «Star Парад».

Также в эфире вы сможете узнать о том, как прошло детство спортсменки, кто тренировал и привел к победе Екатерину, и какие планы на ближайшее будущее у талантливой Дьяченко.