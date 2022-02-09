Битва за «демократию»: Европа увидела опасность в совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина

Несмотря на то, что в фокусе внимания СМИ, экспертов и политиков сейчас «западное» направление российской дипломатии, наша страна планомерно работает и на Востоке. Например, на днях состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина, пророченная к началу Олимпийских игр в Пекине.

По итогам этой встречи было выпущено совместное заявление от лица двух государств. В нем говорится:

«Стороны подтверждают твердую взаимную поддержку в вопросах защиты своих коренных интересов, государственного суверенитета и территориальной целостности, выступают против вмешательства внешних сил в свои внутренние дела».

Естественно, что на подобный выпад не мог не отреагировать Запад. И вот уже глава евродипломатии Жозеп Боррель уведомляет:

«Совместное заявление Китая и России, которое было мало замечено [Западом] за ситуацией на Украине, может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов».

Российская сторона не оставила пассаж руководства ЕС про «авторитарность» без внимания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Борреля следующим образом:

«Мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике. Мы крупные суверенные страны со своей политической системой, со своей системой устройства государства».

youtube.com / Prt Scr / Телеканал 360

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков по этому поводу высказал следующее мнение:

«Кто вправе оценивать уровень демократичности или уровень авторитаризма или что-то еще в этом роде? Демократия с греческого переводится как «народовластие». Я напомню, что в совместном заявлении глав России и Китая было сказано, что страны сами вправе определять ту форму демократии, которая характерна для той или иной цивилизации, для того или иного государства. Поэтому кому бы то ни было с внешней стороны давать оценки — по меньшей мере странно, а по большому счету — провокационно».

Тут, кстати, стоит отметить, что в совместной декларации России и Китая есть несколько упоминаний такого явления, как демократия. Причем в исключительно позитивном ключе. Например, в преамбуле документа говорится:

«Стороны обращаются ко всем государствам с призывом в интересах всеобщего благополучия укреплять диалог и взаимное доверие, углублять взаимопонимание, отстаивать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода…»

А первая статья документа прямо указывает:

«Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита — общая задача всего мирового сообщества».

Но в целом понятно, что и для России, и для КНР, да и для любого другого государства такое явление, как демократия, как процедура «народовластия», — это нечто свое. Обусловленное традициями, менталитетом и историей.

И говорить здесь стоит даже не про отдельные процедуры и институты. В конце концов, если взять президентские выборы США (страны, которая является «эталоном демократии» в своих собственных, да и многих других глазах) с их системой выборщиков, то, даже по мнению нашей, будем говорить честно, довольно консервативной страны, эта система устарела.

wikipedia.org / mil.ru / CC BY 4.0

Ну, и, например, не секретом будет, что для России одна из демократических ценностей, а именно верховенство права, важна только в контексте обеспечения верховенства справедливости. Впрочем, российское большинство нюансы нашей демократии и того, к чему внутренней политической системе России нужно стремиться, если и не всегда понимает рационально, то совершенно четко на уровне интуиции осознает.

С Китаем же все еще интереснее. Как отметил политолог Алексей Чадаев:

«Я, конечно, заинтересовался, как описывается «демократия» у китаеязычных. Ну, там как будто бы все просто — два иероглифа: 民主, mínzhǔ — «народ» и «власть» (но, кстати, 主 это, кроме всего прочего, еще и «бог», то есть «Господь» во всех монотеистических религиях)… Дальше я полез в китайскую «Википедию» — смотреть, а что там-то написано в соответствующей статье… Примерный русский перевод такой: «Царский путь». Классическая летопись эпохи «Весны и осени» (автором которой считается Конфуций) пишет, что монарх [...] должен быть поддержан общественным мнением, то есть людьми внизу, и — что, возможно, более важно — волей небес. То есть его роль в том, чтобы метафизически соединять волю народа с волей небес, и это делает его легитимным».

Речь здесь идет о так называемом «небесном мандате» — политическом и сакральном понятии, которое по разным оценкам сформировалось в Китае около XI века до нашей эры. Если максимально упрощать, то правитель в Китае легитимен только тогда, когда этот «мандат» (явление сугубо нематериальное) у него есть. Выдается он, собственно, Небом — неким высшим Абсолютом. Но он может быть у правителя и изъят. Что сопровождается природными катаклизмами, народными восстаниями и в конечном итоге свержением правителя. А изымается он как раз за то, что правитель пренебрегает интересами народа.

Понятно, что здесь можно вспомнить о том, что в Китае была и коммунистическая революция, и то, что сейчас КНР — подчеркнуто светское государство. Но все же есть мнение, что такие архетипы с такой длительной историей так просто из массового бессознательного не исчезают. Ну а в случае китайцев — просто переходят в новый политический язык, который соответствует текущим геополитическим условиям.

Собственно, этот экскурс в китайскую политическую историю важен здесь для того, чтобы понять, насколько может разниться понимание демократии в различных государствах и, что важнее, в сознании народов. А также насколько разным может быть обоснование того, почему, собственно, демократия — это благо.

В этом контексте обмен репликами между представителями ЕС и России весьма показателен. Поскольку Запад как-то привык к тому, что «застолбил» за собой само понятие демократии и единственно верных его трактовок. А это далеко не так.

Еще один характерный момент во всей этой полемике — это материал в британской The Telegraph, где говорится:

«Совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина символизирует переход к принципиально новой структуре международных отношений».

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Тут, на первый взгляд, можно вспомнить анекдот про «индейца Зоркого Глаза, который внезапно обнаружил, что в его камере нет одной стены». Поскольку «новая геополитическая эра» в виду стратегического сотрудничества КНР и РФ была обозначена еще в 2001 году в рамках Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, в котором, к слову, есть и такие строки:

«Российская сторона поддерживает политику китайской стороны в вопросах, касающихся защиты государственного единства и территориальной целостности Китайской Народной Республики. Китайская сторона поддерживает политику российской стороны в вопросах, касающихся защиты государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации».

Что в условиях текущей напряженности как на китайских, так и на российских границах особенно важно.

И здесь, казалось бы, все уже давным-давно сказано, и сказано весьма прозрачно. Россия и Китай на основании этого договора уже тогда стали новым «полюсом силы». Зачем об этом говорить аж в 2022-м? Но нюанс, кажется, в том, что западные аналитики тоже почувствовали, что сейчас Россия и КНР посягают даже не на власть и политическое влияние Запада, а на право трактовок политических процессов и явлений. На фундаментальную основу коллективной западной идеологии. И вот это для наших «европейских и американских партнеров» куда более существенная опасность. Потому что Россия и Китай в их видении посягают на то мироустройство, которое западной цивилизацией во многом и было создано и казалось долгое время нерушимым.

В итоге на мировой политической арене появились достаточно влиятельные игроки, чтобы эту гегемонию несколько «подвинуть». И, хочется надеяться, у Китая и РФ это все же получится. Что важно — мирным, дипломатическим и сугубо демократическим путем.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции ФАН.