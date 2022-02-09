Битва за «демократию»: Европа увидела опасность в совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина

Несмотря на то, что в фокусе внимания СМИ, экспертов и политиков сейчас «западное» направление российской дипломатии, наша страна планомерно работает и на Востоке. Например, на днях состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина, пророченная к началу Олимпийских игр в Пекине.
По итогам этой встречи было выпущено совместное заявление от лица двух государств. В нем говорится:
«Стороны подтверждают твердую взаимную поддержку в вопросах защиты своих коренных интересов, государственного суверенитета и территориальной целостности, выступают против вмешательства внешних сил в свои внутренние дела».
Естественно, что на подобный выпад не мог не отреагировать Запад. И вот уже глава евродипломатии Жозеп Боррель уведомляет:
«Совместное заявление Китая и России, которое было мало замечено [Западом] за ситуацией на Украине, может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов».
Российская сторона не оставила пассаж руководства ЕС про «авторитарность» без внимания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Борреля следующим образом:
«Мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике. Мы крупные суверенные страны со своей политической системой, со своей системой устройства государства».
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков по этому поводу высказал следующее мнение:
«Кто вправе оценивать уровень демократичности или уровень авторитаризма или что-то еще в этом роде? Демократия с греческого переводится как «народовластие». Я напомню, что в совместном заявлении глав России и Китая было сказано, что страны сами вправе определять ту форму демократии, которая характерна для той или иной цивилизации, для того или иного государства. Поэтому кому бы то ни было с внешней стороны давать оценки — по меньшей мере странно, а по большому счету — провокационно».
Тут, кстати, стоит отметить, что в совместной декларации России и Китая есть несколько упоминаний такого явления, как демократия. Причем в исключительно позитивном ключе. Например, в преамбуле документа говорится:
«Стороны обращаются ко всем государствам с призывом в интересах всеобщего благополучия укреплять диалог и взаимное доверие, углублять взаимопонимание, отстаивать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода…»
А первая статья документа прямо указывает:
«Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита — общая задача всего мирового сообщества».
Но в целом понятно, что и для России, и для КНР, да и для любого другого государства такое явление, как демократия, как процедура «народовластия», — это нечто свое. Обусловленное традициями, менталитетом и историей.
И говорить здесь стоит даже не про отдельные процедуры и институты. В конце концов, если взять президентские выборы США (страны, которая является «эталоном демократии» в своих собственных, да и многих других глазах) с их системой выборщиков, то, даже по мнению нашей, будем говорить честно, довольно консервативной страны, эта система устарела.
Ну, и, например, не секретом будет, что для России одна из демократических ценностей, а именно верховенство права, важна только в контексте обеспечения верховенства справедливости. Впрочем, российское большинство нюансы нашей демократии и того, к чему внутренней политической системе России нужно стремиться, если и не всегда понимает рационально, то совершенно четко на уровне интуиции осознает.
С Китаем же все еще интереснее. Как отметил политолог Алексей Чадаев:
«Я, конечно, заинтересовался, как описывается «демократия» у китаеязычных. Ну, там как будто бы все просто — два иероглифа: 民主, mínzhǔ — «народ» и «власть» (но, кстати, 主 это, кроме всего прочего, еще и «бог», то есть «Господь» во всех монотеистических религиях)…
Дальше я полез в китайскую «Википедию» — смотреть, а что там-то написано в соответствующей статье… Примерный русский перевод такой: «Царский путь». Классическая летопись эпохи «Весны и осени» (автором которой считается Конфуций) пишет, что монарх [...] должен быть поддержан общественным мнением, то есть людьми внизу, и — что, возможно, более важно — волей небес. То есть его роль в том, чтобы метафизически соединять волю народа с волей небес, и это делает его легитимным».
Речь здесь идет о так называемом «небесном мандате» — политическом и сакральном понятии, которое по разным оценкам сформировалось в Китае около XI века до нашей эры. Если максимально упрощать, то правитель в Китае легитимен только тогда, когда этот «мандат» (явление сугубо нематериальное) у него есть. Выдается он, собственно, Небом — неким высшим Абсолютом. Но он может быть у правителя и изъят. Что сопровождается природными катаклизмами, народными восстаниями и в конечном итоге свержением правителя. А изымается он как раз за то, что правитель пренебрегает интересами народа.
Понятно, что здесь можно вспомнить о том, что в Китае была и коммунистическая революция, и то, что сейчас КНР — подчеркнуто светское государство. Но все же есть мнение, что такие архетипы с такой длительной историей так просто из массового бессознательного не исчезают. Ну а в случае китайцев — просто переходят в новый политический язык, который соответствует текущим геополитическим условиям.
Собственно, этот экскурс в китайскую политическую историю важен здесь для того, чтобы понять, насколько может разниться понимание демократии в различных государствах и, что важнее, в сознании народов. А также насколько разным может быть обоснование того, почему, собственно, демократия — это благо.
В этом контексте обмен репликами между представителями ЕС и России весьма показателен. Поскольку Запад как-то привык к тому, что «застолбил» за собой само понятие демократии и единственно верных его трактовок. А это далеко не так.
Еще один характерный момент во всей этой полемике — это материал в британской The Telegraph, где говорится:
«Совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина символизирует переход к принципиально новой структуре международных отношений».
Тут, на первый взгляд, можно вспомнить анекдот про «индейца Зоркого Глаза, который внезапно обнаружил, что в его камере нет одной стены». Поскольку «новая геополитическая эра» в виду стратегического сотрудничества КНР и РФ была обозначена еще в 2001 году в рамках Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, в котором, к слову, есть и такие строки:
«Российская сторона поддерживает политику китайской стороны в вопросах, касающихся защиты государственного единства и территориальной целостности Китайской Народной Республики. Китайская сторона поддерживает политику российской стороны в вопросах, касающихся защиты государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации».
Что в условиях текущей напряженности как на китайских, так и на российских границах особенно важно.
И здесь, казалось бы, все уже давным-давно сказано, и сказано весьма прозрачно. Россия и Китай на основании этого договора уже тогда стали новым «полюсом силы». Зачем об этом говорить аж в 2022-м? Но нюанс, кажется, в том, что западные аналитики тоже почувствовали, что сейчас Россия и КНР посягают даже не на власть и политическое влияние Запада, а на право трактовок политических процессов и явлений. На фундаментальную основу коллективной западной идеологии. И вот это для наших «европейских и американских партнеров» куда более существенная опасность. Потому что Россия и Китай в их видении посягают на то мироустройство, которое западной цивилизацией во многом и было создано и казалось долгое время нерушимым.
В итоге на мировой политической арене появились достаточно влиятельные игроки, чтобы эту гегемонию несколько «подвинуть». И, хочется надеяться, у Китая и РФ это все же получится. Что важно — мирным, дипломатическим и сугубо демократическим путем.
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