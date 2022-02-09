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The Guardian утверждает, что вещество в допинг-тесте фигуриста не улучшает результаты

Олимпийские игры 2022
The Guardian утверждает, что вещество в допинг-тесте фигуриста не улучшает результаты
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Пекин, 9 февраля. Вещество, которое обнаружили в сомнительной допинг-пробе российского фигуриста, не улучшает спортивные результаты. Об этом сообщили сразу несколько источников издания The Guardian.

По данным портала Inside the Games, с допинг-тестом одного из российских спортсменов якобы возникли проблемы. Это может привести к пересмотру итогов командного соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, в турнире победила российская команда. В ее составе выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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допинг олимпиада фигуристы
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