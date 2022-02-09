The Guardian утверждает, что вещество в допинг-тесте фигуриста не улучшает результаты

Пекин, 9 февраля. Вещество, которое обнаружили в сомнительной допинг-пробе российского фигуриста, не улучшает спортивные результаты. Об этом сообщили сразу несколько источников издания The Guardian.

По данным портала Inside the Games, с допинг-тестом одного из российских спортсменов якобы возникли проблемы. Это может привести к пересмотру итогов командного соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, в турнире победила российская команда. В ее составе выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.