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Командующий ЗВО Журавлев: в войсках округа прошли масштабные учения по радиообмену

Армия
Командующий ЗВО Журавлев: в войсках округа прошли масштабные учения по радиообмену
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 9 февраля. Около двух тысяч бойцов Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в крупной радиотренировке по обмену информацией с удаленными пунктами управления войсками. Об этом сообщил командующий ЗВО Александр Журавлев.

В масштабных учениях задействовали около 300 единиц самой современной специальной техники, заявил генерал-полковник Александр Журавлев.

«В ходе тренировки были задействованы стационарные узлы связи объединений и соединений непосредственного подчинения, а также развернуты на полигонах полевые узлы связи», — отметил командующий ЗВО.

По его словам, подобные учения необходимы для поддержания оперативной готовности пунктов управления войсками к действиям по своему предназначению.

Ранее стало известно, что в 2022 году в части Западного военного округа поступит более 1600 индивидуальных приборов спутниковой навигации. О необоснованности основных стереотипов жителей США о российской армии сообщал «Царьград».

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