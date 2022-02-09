Командующий ЗВО Журавлев: в войсках округа прошли масштабные учения по радиообмену

Москва, 9 февраля. Около двух тысяч бойцов Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в крупной радиотренировке по обмену информацией с удаленными пунктами управления войсками. Об этом сообщил командующий ЗВО Александр Журавлев.

В масштабных учениях задействовали около 300 единиц самой современной специальной техники, заявил генерал-полковник Александр Журавлев.

«В ходе тренировки были задействованы стационарные узлы связи объединений и соединений непосредственного подчинения, а также развернуты на полигонах полевые узлы связи», — отметил командующий ЗВО.

По его словам, подобные учения необходимы для поддержания оперативной готовности пунктов управления войсками к действиям по своему предназначению.

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