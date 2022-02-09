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Сборная России с 11-ю наградами опустилась на восьмую строчку медального зачета ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Сборная России с 11-ю наградами опустилась на восьмую строчку медального зачета ОИ-2022
Федеральное агентство новостей

Пекин, 9 февраля. Сборная России, выступающая на Олимпиаде в Пекине под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), опустилась на восьмое место в общем медальном зачете, уступив национальной команде Италии.

В активе россиян 11 медалей, из них два золота, три серебра и шесть бронзовых наград. На первом месте медального зачета расположилась Германия, за ней идет Дания, в тройке лидеров находится Швеция. Далее на четвертой строчке находятся Нидерланды, пятое место принадлежит Китаю, а шестое — Австрии. В первую десятку также попали США.

Хорошей новостью для болельщиков 9 февраля стала победа шорт-трекиста Семена Елистратова. На дистанции 1500 метров он финишировал третьим и выиграл бронзовую медаль. Также порадовал результат матч мужской сборной России по хоккею против Швейцарии. Россияне обыграли соперников со счетом 1:0, заработав три очка и возглавив турнирную таблицу группы B.

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россия пекин медальный зачет
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