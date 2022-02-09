Журналист Коц назвал опасную ошибку Запада в отношении Украины

Москва, 9 февраля. Запад совершает ошибку, делая ставку на Украину и пытаясь втянуть ее в собственные политические игры, так как в итоге это может обернуться против него же. Такое мнение высказал журналист, политический обозреватель «КП» Александр Коц.

Эксперт отмечает, что США ведут себя в ситуации с Незалежной примерно так же, как делали это в отношении некоторых других стран. Однако Вашингтон забывает, что «подопечные» в любой момент могут выйти из-под контроля, тем более, что некоторые признаки неповиновения власти Украины уже начали демонстрировать.

«Все-таки Запад в очередной раз наступает на одни и те же грабли, когда делает ставку на силы, которые через какой-то промежуток времени начнут приносить проблемы своим бывшим хозяевам. Когда на Украину поставляются переносные ЗРК Stinger, сложно отделаться от афганских аналогий 1980-х годов, когда американцы поддерживали моджахедов в их борьбе против СССР», — рассказал Александр Коц в эфире программы «60 минут».

Аналитик считает, что в наиболее уязвимом положении в итоге окажутся не сами США, а их партнер Евросоюз, который граничит с Украиной. Если Незалежная по каким-либо причинам превратится в «горячую точку», первыми пострадают именно страны ЕС.

Федеральное агентство новостей /

«На Украине открыто рассказывают, что Запад дает им оружие, потому что они выполняют волю Запада. Но куда потом эти вооружения денутся? Что потом с ним будут делать националисты, если возьмут власть? Зачем американцы это делают в центре Европы я примерно понимаю — они от этого континента далеко. А зачем это поддерживает Евросоюз, я не очень понимаю», — недоумевает обозреватель.

В то же время, по мнению эксперта, даже выполнение Украиной минских соглашений в действительности не поможет стабилизировать ситуацию в Незалежной. Это объясняется тем, что менталитет и взгляды жителей ЛДНР слишком отличаются от идеологии современной Украины, которая придерживается строго антироссийского курса. В итоге ситуация если и изменится, то только после радикально смены киевской власти.

«Есть еще одна проблема минских соглашений. Они не решат проблему "антиРоссии". Давайте гипотетически представим этот ужасный момент, когда Донбасс возвращается к Украине. Но что дальше? При нынешнем режиме и при режиме, который может прийти ему на смену, ничего в наших отношениях, к сожалению, не поменяется — все будет идти только в худшую сторону», — подчеркнул политический обозреватель «КП» Александр Коц.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков ранее объяснил, как виртуальное «вторжение» России на Украину может обернуться реальными проблемами для Евросоюза.