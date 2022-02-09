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19FortyFive: НАТО не может разгадать «головоломку» с ядерным арсеналом России
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19FortyFive: НАТО не может разгадать «головоломку» с ядерным арсеналом России

Армия
19FortyFive: НАТО не может разгадать «головоломку» с ядерным арсеналом России
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 9 февраля. Российский ядерный арсенал стал для западных военных стратегов «настоящей головоломкой». Обозреватель американского издания 19FortyFive заключил, что у ВС РФ десятикратное преимущество над НАТО в этой сфере.

Ветеран ВС США и военный эксперт Брент Иствуд в статье для издания 19FortyFive рассказал о превосходстве ядерного арсенала ВС РФ над Североатлантическим альянсом. По его словам, тактическое ядерное оружие армии России представляет для НАТО «настоящую головоломку».

«У русских на вооружении около двух тысяч таких снарядов, у американцев — всего двести, сто из них развернуты в Европе, остальные хранятся дома. У них десятикратное преимущество», — отметил Иствуд.

В США полагают, что Москва при этом создала перевес в свою пользу за счет маломощных ядерных снарядов. Хотя едва ли она пустит их в ход: Иствуд уверен, что ядерный арсенал России нужнее «для сдерживания НАТО».

По словам военного аналитика Игоря Коротченко, ядерное оружие еще в 50-х годах прошлого века обеспечило Москве прочный мир с Вашингтоном. Об этом писало издание «Царьград».

Ранее военный эксперт и политолог Яков Кедми заявил, что в случае начала ядерной войны между странами Запада и Россией США первыми исчезнут с лица земли.

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