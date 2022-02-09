Колорадо-Спрингс выплатит крупную компенсацию семье убитого полицией афроамериканца

Денвер, 9 февраля. Колорадо-Спрингс выплатит почти 3 миллиона долларов родным афроамериканца, который был застрелен полицией во время задержания. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что город согласился выплатить денежную компенсацию в размере 2,9 миллиона долларов родным Де’Вона Бэйли, который был застрелен офицерами полиции в 2019 году. Это решение было принято в результате судебного соглашения между Колорадо-Спрингс и семьей погибшего.

The death of De'Von Bailey, a 19-year-old Black man who died after being shot in the back by police in 2019, spurred protests against excessive force and helped lead to several police accountability laws.https://t.co/6pcVzfH2cW — The Colorado Sun (@ColoradoSun) February 9, 2022

В августе 2019 года Бэйли был задержан по подозрению в вооруженном ограблении. В ходе допроса он попытался скрыться от двух сотрудников полиции, в результате чего офицеры применили табельное оружие, четыре раза выстрелив в него. При себе у Бэйли был обнаружен пистолет.

Родители Бэйли подали в суд на городское полицейское управление. По их словам, офицеры «расово охарактеризовали мистера Бейли и предположили, по крайней мере частично, из-за его расы, что он представляет повышенную угрозу их безопасности».

После оглашения информации о заключенном сторонами соглашении представители департамента полиции выступили с заявлением, указав, что урегулирование не было «признанием или указанием на правонарушения» со стороны его сотрудников. Они отметили, что большое жюри штата отказалось предъявить обвинение офицерам и что ФБР и другие агентства, которые также расследовали это дело, не выявили нарушений в действиях сотрудников.

«Ни одно из этих агентств или органов не выявило каких-либо нарушений со стороны офицеров», — говорится в заявлении департамента.

Адвокат семьи Бэйли Дэниел Кей назвал расследования правоохранительных органов и большого жюри «притворством» с предопределенным результатом.

Nearly $3M settlement reached in De'Von Bailey killing https://t.co/zJC7zn93ff — News teeth (@NewsTeeth) February 9, 2022

Отец погибшего, Грег Бэйли, назвал смерть своего сына «кошмаром».

«Нет такой суммы денег, которая вернет его. Он убегал, и они выстрелили ему в спину, как животному», — сказал он.

Мэр Джон Сазерс, бывший федеральный прокурор и прокурор штата, заявил, что офицеры действовали в целях самообороны, но город решил избежать возможной более крупной выплаты в случае проигрыша в суде.

Ранее представители российского Фонда борьбы с репрессиями сообщили о начале работы над делом 13-летней афроамериканки, которая погибла в результате полицейской погони.