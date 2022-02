Колорадо-Спрингс выплатит крупную компенсацию семье убитого полицией афроамериканца

Денвер, 9 февраля. Колорадо-Спрингс выплатит почти 3 миллиона долларов родным афроамериканца, который был застрелен полицией во время задержания. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что город согласился выплатить денежную компенсацию в размере 2,9 миллиона долларов родным Де’Вона Бэйли, который был застрелен офицерами полиции в 2019 году. Это решение было принято в результате судебного соглашения между Колорадо-Спрингс и семьей погибшего.

The death of De'Von Bailey, a 19-year-old Black man who died after being shot in the back by police in 2019, spurred protests against excessive force and helped lead to several police accountability laws.https://t.co/6pcVzfH2cW