Банги, 9 февраля. Контингент многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) препятствует восстановлению мира в регионе. Об этом заявили участники круглого стола, организованного гражданской платформой Tongolo Тi Beafrica.

«Чуть больше года назад несколько группировок объединились в "Коалицию патриотов за перемены" (CPC) и попытались захватить власти в Центральноафриканской Республике. Но этого удалось избежать благодаря грамотной политике президента Фостен-Арканжа Туадера, в самый сложный период обратившегося за помощью к давнему партнеру — Российской Федерации», — отметили общественники.

На протяжении 2021 года бойцы правительственной армии проходили обучение у отечественных инструкторов, которых западные СМИ часто связывают с «ЧВК Вагнера». Получив необходимые навыки и опыт, силовики ЦАР сумели не просто отбить наступление, но и практически полностью уничтожить крупные силы боевиков.

«Это привело к фактическому расформированию основных группировок — 3R и UPC. Тем не менее в регионе продолжают действовать MPC, FPRC и CPC, члены которых пусть и небольшими группами, но все еще устраивают террор населения. Их полному разгрому препятствует контингент МИНУСКА, оказывающий радикалам поддержку всеми возможными способами. Так происходит в населенных пунктах Обо и Бойо», — значится в заявлении гражданской платформы.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

По сообщениям местных жителей и представителей правоохранительных органов, «голубые каски» перевозят боевиков на автомобилях миссии, размещают их на военных базах ООН, снабжают боеприпасами и оружейными системами.

«Поэтому мы, участники круглого стола, представляющие лидеров общественного мнения, а также гражданское общество в ЦАР призываем руководителей международной организации обратить внимание на нарушения, совершенные контингентом МИНУСКА против населения. Призываем провести независимое расследование и наказать миротворцев. Также считаем невозможным вести диалог или какие-либо переговоры с бывшими лидерами вооруженных формирований, поскольку их участие в политической жизни лишено какого-либо смысла. Они должны быть привлечены к уголовной ответственности или уничтожены», — говорится в итоговом документе.

Ранее стало известно, что замбийский контингент ООН занимается передачей военного оборудования боевикам на востоке ЦАР.