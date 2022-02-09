Профицит внешней российской торговли вырос в 2,4 раза за январь

Москва, 9 февраля. Профицит торгового баланса в январе увеличился в 2,4 раза относительно аналогичного периода 2021 года, сообщил Банк России.

Положительное сальдо внешней российской торговли в первый месяц 2022 года достигло 21,4 млрд долларов против 9 млрд в прошлом году.

«Рекордное значение положительного сальдо торгового баланса было незначительно нивелировано увеличением совокупного дефицита остальных компонентов текущего счета», — уточнил регулятор.

Текущий счет платежного баланса РФ, согласно оценке ЦБ, в январе также соответствует историческому максимуму 19 млрд долларов. Это более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Глава департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина ранее заявила, что небанковские поставщики платежных услуг не смогут предлагать своим клиентам операции с наличными деньгами, иностранной валютой, а также открывать им банковские счета.

Товарооборот между РФ и Китаем по итогам 2021 года увеличился на треть, превысив рекордные 140 млрд долларов. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил довести показатель до 250 млрд, сообщает INFOX.