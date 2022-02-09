Главарь контрабандной сети Марокко арестован в Испании

Рабат, 9 февраля. Полиция Марокко и Испании ликвидировали контрабандную сеть из пяти человек, которые занимались незаконной перевозкой мигрантов. Об этом сообщает издание MWN.

Преступники использовали прогулочное судно с европейским флагом, украденное с пристани Мелильи. За раз они доставляли до 20 беженцев.

В ходе операции правоохранителям удалось задержать 18 мигрантов по прибытии корабля в порт испанского анклава. Среди них оказался главарь марокканской контрабандной сети. Последнего посадили под стражу в ожидании суда.

Гражданская гвардия Испании перехватила лодку и доставила находившихся на борту людей в полицейские участки для проверки.

«Расследование привело к установлению личности пяти членов сети. Трое арестованы в Мелилье, один задержан в Марокко, в то время как пятый все еще находится в розыске», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь полицейского департамента подчеркнул, что контрабандная сеть разделена на два филиала.

«Первый базируется в Марокко и отвечает за набор, размещение и транспортировку людей к месту посадки. Второй — в Мелилье, который отвечает за организацию поездки, поставку лодок и прием мигрантов, как только они прибудут на испанскую землю», — добавил официальный представитель ведомства.

Торговцы людьми разместили мигрантов на ранчо недалеко от города Надор на севере королевства, откуда переправляют на побережье и далее в Европу. Цена поездки варьировалась в зависимости от финансовых возможностей каждого беженца — от 500 до 4000 евро.

Новый центр содержания мигрантов открылся в Триполи. Туда помещают перехваченных беженцев в Средиземном море.