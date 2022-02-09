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Роберт Паттинсон пожаловался на трудности при съемках нового «Бэтмена»

Общество
Роберт Паттинсон пожаловался на трудности при съемках нового «Бэтмена»
wikipedia.org  /  Maximilian Bühn / CC BY-SA 4.0

Лос-Анджелес, 9 февраля. Актер Роберт Паттинсон признался, что съемки в новой картине Мэтта Ривза «Бэтмен» дались ему очень нелегко. Артист испытывал одиночество во время работы над лентой.

По словам Паттинсона, при съемках фильма, в котором ему досталась главная роль, он «едва понимал, что происходит». Ривз хотел воссоздать на экране нуарную детективную историю в стиле 1970-х годов с персонажем комиксов.

Актер пожаловался, что ему пришлось приложить немало усилий в процессе съемок «Бэтмена». Эту роль артист считает самой трудной в своей карьере.

Кроме того, Паттинсон рассказал Daily Mail, что съемки фильма чаще всего шли ночью. Так как актер не мог покидать студию в костюме, он почти не знал, что происходит снаружи.

Российская премьера «Бэтмена» для зрителей состоится 2 марта. За день до этого кинокартину о мрачном супергерое покажут представителям СМИ.

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актер бэтмен Паттинсон
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