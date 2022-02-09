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Ассоциация банков России сообщила о массовых сбоях при онлайн-оплате коммунальных услуг

Экономика
Ассоциация банков России сообщила о массовых сбоях при онлайн-оплате коммунальных услуг
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 9 февраля. Оплата квитанций ЖКХ по QR-коду выявила проблему его считывания. При использовании смартфона в мобильных приложениях банков не происходит автоматического заполнения реквизитов управляющей компании, сообщает «Газета.ru».

Граждане вынуждены вводить данные вручную, что часто оборачивается ошибками, указала в письме к правительству Ассоциация банков России (АБР). Там отметили, что неточности в реквизитах чреваты для потребителей дополнительными тратами, в том числе на повышенную комиссию. Для решения проблемы не требует серьезных усилий и издержек со стороны УК — просто за дело необходимо взяться с умом.

Минстрой уже рекомендовал главам регионов заняться разъяснительной работой с поставщиками коммунальных услуг.

Эксперты «Русского стандарта» ранее проанализировали операции по оплате ЖКУ у пользователей мобильного приложения банка за 2021 год. Установлено, что в среднем клиенты расходовали на эти цели 3405 рублей.

Тем временем власти Петербурга анонсировали введение в ноябре единых квитанций по оплате ЖКХ. Правда, вопрос о комиссии за оплату коммунальных услуг по таким платежкам пока не решен, сообщает INFOX.

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