Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 17:58
17:52
Общество
Опубликовано видео последствий оползня в Сочи
17:51
Олимпийские игры 2022
The Guardian утверждает, что вещество в допинг-тесте фигуриста не улучшает результаты
17:49
Армия
Командующий ЗВО Журавлев: в войсках округа прошли масштабные учения по радиообмену
17:49
Спорт
Татьяна Навка уверена, что российские фигуристы будут бороться до последнего на Олимпиаде
17:46
Олимпийские игры 2022
Сборная России с 11-ю наградами опустилась на восьмую строчку медального зачета ОИ-2022
17:45
Общество
Трясущегося от холода и голода щенка держат на балконе в Калининградской области
17:43
Политика
Журналист Коц назвал опасную ошибку Запада в отношении Украины
17:43
Политика
Депутат Госдумы Новичков: Россия более демократична, чем США
17:43
Армия
19FortyFive: НАТО не может разгадать «головоломку» с ядерным арсеналом России
17:43
Весь мир
Общественники ЦАР осудили миротворцев ООН за поддержку боевиков
Все новости

Номинированная на «Оскар» Кристен Стюарт рассказала о переполняющей ее радости

Общество
Номинированная на «Оскар» Кристен Стюарт рассказала о переполняющей ее радости
wikipedia.org  /  Georges Biard / CC BY-SA 4.0

Лос-Анджелес, 9 февраля. Звезда популярной вампирской саги «Сумерки» Кристен Стюарт впервые в своей жизни номинирована на престижную кинопремию «Оскар». Знаменитость призналась, что была шокирована этой новостью.

Стюарт прокомментировала свою номинацию в категории «Лучшая женская роль» за исполнение главной героини биографической драмы «Спенсер» принцессы Дианы. Переполненная положительными эмоциями актриса рассказала, что ей очень хотелось бы видеть реакцию режиссера ленты Пабло Ларраина.

«Сегодня утром я потеряла дар речи и прижухла. Я потрясена этим. Я никогда не думала, что даже через тысячу лет буду в компании этих четырех невероятных женщин», — цитирует 31-летнюю претендентку на «Оскар» издание ET.

Говоря о «невероятных женщинах», Стюарт имела в виду своих более прославленных коллег. Вместе с ней за статуэтку престижной премии поборются Оливия Колман, Николь Кидман, Джессика Честейн и Пенелопа Крус.

Номинанты на «Оскар» в разных категориях были объявлены 8 февраля. Сама 94-я торжественная церемония вручения премии состоится 27 марта в Лос-Анджелесе.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Номинированная на «Оскар» Кристен Стюарт рассказала о переполняющей ее радости
Оскар кристен стюарт номинация
Комментировать