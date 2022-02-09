Номинированная на «Оскар» Кристен Стюарт рассказала о переполняющей ее радости

Лос-Анджелес, 9 февраля. Звезда популярной вампирской саги «Сумерки» Кристен Стюарт впервые в своей жизни номинирована на престижную кинопремию «Оскар». Знаменитость призналась, что была шокирована этой новостью.

Стюарт прокомментировала свою номинацию в категории «Лучшая женская роль» за исполнение главной героини биографической драмы «Спенсер» принцессы Дианы. Переполненная положительными эмоциями актриса рассказала, что ей очень хотелось бы видеть реакцию режиссера ленты Пабло Ларраина.

«Сегодня утром я потеряла дар речи и прижухла. Я потрясена этим. Я никогда не думала, что даже через тысячу лет буду в компании этих четырех невероятных женщин», — цитирует 31-летнюю претендентку на «Оскар» издание ET.

Говоря о «невероятных женщинах», Стюарт имела в виду своих более прославленных коллег. Вместе с ней за статуэтку престижной премии поборются Оливия Колман, Николь Кидман, Джессика Честейн и Пенелопа Крус.

Номинанты на «Оскар» в разных категориях были объявлены 8 февраля. Сама 94-я торжественная церемония вручения премии состоится 27 марта в Лос-Анджелесе.