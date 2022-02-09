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Politico: Евросоюз и НАТО намерены продолжить диалог с Россией по ситуации вокруг Украины

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 17:31
Политика
Politico: Евросоюз и НАТО намерены продолжить диалог с Россией по ситуации вокруг Украины
pixabay.com

Вашингтон, 9 февраля. Брюссель подготовил письмо в адрес РФ с предложением о дальнейших переговорах по Украине, пишет издание Politico.

По данным газеты, документ подписал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В письме говорится, что Евросоюз и НАТО готовы продолжить диалог с Москвой по украинскому вопросу и «безопасности для всех».

Документ станет коллективным ответом Запада на предложения российской стороны, отмечается в статье. Также Брюссель предложил использовать ОБСЕ и Совет Россия — НАТО в качестве площадок для дипломатического урегулирования разногласий.

Как стало известно ранее, китайское издание Baijiahao не исключило, что Франция и Германия могут пожертвовать «дружбой» с США ради нормализации отношений между Россией и Украиной. В Брюсселе осознают, что в противном случае Европа столкнется с угрозой безопасности.

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украина россия евросоюз нато боррель
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