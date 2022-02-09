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Товарооборот между Россией и Египтом за прошлый год достиг 5 млрд долларов

Весь мир
Товарооборот между Россией и Египтом за прошлый год достиг 5 млрд долларов
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Каир, 9 февраля. Объем товарооборота между Россией и Египтом за прошлый год увеличился на 10% и достиг пяти миллиардов долларов, заявил посол РФ в АРЕ Георгий Борисенко.

В заявлении агентству Sputnik он отметил, что североафриканская страна является для Москвы основным торговым партнером. Несмотря на трудности, вызванные пандемией, связи сохраняются.

«Взаимный товарооборот в 2021 году, по предварительным статистическим данным, составил примерно пять миллиардов долларов, прибавив 10% по сравнению с 2020 годом», — сказал Борисенко.

Дипломат добавил, что на Египет приходится около трети от товарообмена с черным континентом. Россия экспортирует в страну металлы, древесину, пшеницу и другие зерновые, помимо оборудования и изделий химической промышленности. Москва импортирует текстиль, фрукты и овощи.

Товарооборот между Россией и Египтом за прошлый год достиг 5 млрд долларов
mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

По словам посла, количество отечественных компаний, действующих на египетском рынке, составляет около 470. Они инвестировали в местную экономику более восьми миллиардов долларов.

Борисенко указал на препятствия, мешающие наращиванию объемов торговли. Помимо проблем, связанных с бюрократическими процедурами, предприниматели сталкиваются со стремлением Каира защитить местных производителей от конкуренции.

«Стараемся помогать российским компаниям преодолевать такие сложности. Они есть, но в целом не создают значительных помех для успешной кооперации России и Египта», — сказал дипломат.

Ранее посол сообщил, что президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси намерен стать участником Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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