День святого Валентина 2022: что за праздник, традиции, почему вызывает критику, популярные подарки

День святого Валентина, или День всех влюбленных, — неофициальный праздник, популярный во всем мире. Он отмечается 14 февраля, в 2022 году — это понедельник, поэтому, скорее всего, основные праздничные мероприятия пройдут в уикенд — 11-13 февраля. К главным традициям праздника в России относятся взаимные поздравления в парах и семейных союзах, праздничная программа в кафе, ресторанах, театрах, клубах и кинотеатрах и так далее. В эти дни по традиции ожидается пик появления на прилавках магазинов тематических сувениров и подарков. Как правило, это довольно безвкусные плюшевые сердца, открытки-валентинки и другая праздничная мелочь, а также тематически оформленные сладости. Именно шоколад и другие сладкие лакомства считаются классическим и необременительным для кошелька подарком девушке в День святого Валентина.

Легенда о святом Валентине

О персонаже, давшем название празднику, известно так мало, что даже католическая церковь, канонизировавшая святого Валентина, относится к легендам о его подвигах с осторожностью. Считается, что этот святой имел какое-то отношение к древнеримской армии, вроде бы был христианином и венчал по христианскому обряду воинов с их возлюбленными, что в то время было под запретом. За это он был арестован и заключен в тюрьму, где и начался его роман с дочерью тюремщика.

Со своей возлюбленный узник обменивался нежными записками, которые в его честь позже назвали валентинками. Считается, что Валентин был казнен 14 февраля, поэтому в этот день его принято вспоминать.

Праздник изначально был католическим, но сейчас он уже скорее светский. При этом некоторые традиционные конфессии относятся к Дню святого Валентина отрицательно, а тех, кто его отмечает, осуждают. Причина в том, что, по версии консервативно настроенных людей, праздник является формой пропаганды внебрачных связей, а по-простому — разврата.

Федеральное агентство новостей /

Традиции праздника, что дарить

Считается, что подарки в День всех влюбленных обязательно должны быть романтичными. Как правило, принято, чтобы больше тратились мужчины. В качестве подарков возлюбленным и женам в приоритете ювелирные изделия и, конечно, цветы, конфеты, романтические свидания в кафе или ресторане, по возможности романтические путешествия. Если от мужчины в такой день партнерша ожидает красивого и, возможно, недешевого подарка, то организацию и оплату походов в ресторан и других развлечений она может взять на себя.

Но в целом День святого Валентина уже давно индустрия, часть масс-культуры, которая навязывает определенный образ поведения. Многие относятся к этому празднику как к некой обязанности, которую следует отбыть не только для того, чтобы показать партнеру или партнерше свое внимание, но также чтобы избежать упреков и скандалов. Поэтому недорогие подношения и открытки-валентинки тоже котируются — они позволяют, как говорится, отделаться малой кровью. Также считается, что Валентинов день и его канун — время хорошей выручки у секс-шопов, но серьезной статистики на этот счет нет.

При этом немало людей считает, что романтический вечер можно неплохо провести дома за просмотром полюбившегося фильма на тему отношений. Телеканалы, как правило, к этому готовы, заполняя программы популярными мелодрамами.

Что касается поздравлений и подарков в День святого Валентина на работе, как это принято на 23 февраля и 8 марта, то такой традиции в России нет. Тут все индивидуально: если в коллективе есть пары, они, как правило, разбираются сами — без привлечения общественности.

Отметим также, 14 февраля считается праздником как мужчин, так и женщин, но в России он по популярности так и не догнал различающиеся по гендеру День защитника Отечества и Международный женский день.