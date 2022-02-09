Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 17:58
17:57
Происшествия
Рабочий получил переломы обеих ног при падении стены на стройке в Центральном районе
17:52
Общество
Опубликовано видео последствий оползня в Сочи
17:51
Олимпийские игры 2022
The Guardian утверждает, что вещество в допинг-тесте фигуриста не улучшает результаты
17:49
Армия
Командующий ЗВО Журавлев: в войсках округа прошли масштабные учения по радиообмену
17:49
Спорт
Татьяна Навка уверена, что российские фигуристы будут бороться до последнего на Олимпиаде
17:46
Олимпийские игры 2022
Сборная России с 11-ю наградами опустилась на восьмую строчку медального зачета ОИ-2022
17:45
Общество
Трясущегося от холода и голода щенка держат на балконе в Калининградской области
17:43
Политика
Журналист Коц назвал опасную ошибку Запада в отношении Украины
17:43
Политика
Депутат Госдумы Новичков: Россия более демократична, чем США
17:43
Армия
19FortyFive: НАТО не может разгадать «головоломку» с ядерным арсеналом России
Все новости

Участник «Холостяка» Антон Криворотов закрутил роман с бывшей женой Сергея Шнурова

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 17:33
Шоу-бизнес
Участник «Холостяка» Антон Криворотов закрутил роман с бывшей женой Сергея Шнурова
instagram.com  /  @matilda.shnurova

Москва, 9 февраля. Бывшая жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, бизнесвумен и светская львица Матильда Шнурова закрутила новый роман. Ее возлюбленным стал участник шоу «Холостяк», стоматолог Антон Криворотов.

Шнурова и ее новый избранник познакомились на выставке современного искусства в Майами. В процессе общения светская львица и стоматолог выяснили, что у них много общих знакомых, и они часто бывают на одних и тех же мероприятиях.

Участник «Холостяка» Антон Криворотов закрутил роман с бывшей женой Сергея Шнурова
Prt Scr youtube.com / Надежда Стрелец

Источники Super сообщили, что бизнесвумен встречается с участником «Холостяка» уже около двух месяцев. Шнурова и Криворотов даже встречали вместе Новый год, и возлюбленный светской львицы устроил ей свидание на мосту как в фильме «Один дома».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Участник «Холостяка» Антон Криворотов закрутил роман с бывшей женой Сергея Шнурова
холостяк шнурова Криворотов
Комментировать