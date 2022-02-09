Участник «Холостяка» Антон Криворотов закрутил роман с бывшей женой Сергея Шнурова

Москва, 9 февраля. Бывшая жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, бизнесвумен и светская львица Матильда Шнурова закрутила новый роман. Ее возлюбленным стал участник шоу «Холостяк», стоматолог Антон Криворотов.

Шнурова и ее новый избранник познакомились на выставке современного искусства в Майами. В процессе общения светская львица и стоматолог выяснили, что у них много общих знакомых, и они часто бывают на одних и тех же мероприятиях.

Prt Scr youtube.com / Надежда Стрелец

Источники Super сообщили, что бизнесвумен встречается с участником «Холостяка» уже около двух месяцев. Шнурова и Криворотов даже встречали вместе Новый год, и возлюбленный светской львицы устроил ей свидание на мосту как в фильме «Один дома».