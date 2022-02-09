Захарова предупредила о серьезных последствиях в случае пересмотра Минских соглашений

Москва, 9 февраля. Требование США пересмотреть Минские соглашения чревато обострением ситуации в Донбассе. Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Россия убеждена, что добиться деэскалации в ЛНДР можно очень просто.

«Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывезти все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории», — заявила Захарова на брифинге.

Недавно дипломат призвала западных кураторов Украины подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений. Россия, по ее словам, будет приветствовать такое шаги.