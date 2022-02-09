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Российских олимпийцев попросили внимательнее относиться к заполнению допинг-паспорта

Олимпийские игры 2022
Российских олимпийцев попросили внимательнее относиться к заполнению допинг-паспорта
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Пекин, 9 февраля. Членов сборной России, находящихся на Олимпиаде в Пекине, попросили аккуратно заполнять паспорт АДАМС после ситуации с фигуристами.

По словам российского спортсмена, пожелавшего остаться неназванным, участников Олимпиады попросили «фиксировать чуть ли не каждый шаг» в допинг-паспорте.

«Тренеры объяснили это тем, что нужно оградить себя от лишних вопросов со стороны WADA и международных спортивных федераций», — поделился он с изданием Sports.ru.

Российские фигуристы досрочно выиграли командный турнир ОИ-2022, однако МОК отложил церемонию награждения, сославшись на необходимость юридической консультации. Портал Inside the Games сообщил, что результаты соревнований могут пересмотреть из-за сомнительной допинг-пробы одного из фигуристов.

Однако в Федерации фигурного катания России призвали пока не делать выводы, а дождаться официальных заявлений со стороны МОК. Аналогичной позиции придерживаются в комитете Госдумы по физкультуре и спорту.

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олимпиада пекин сборная россии
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