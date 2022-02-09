Африканский банк развития поможет ЦАР реализовать ряд инфраструктурных проектов

Банги, 9 февраля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера провел рабочую встречу с главой Африканского банка развития Адесина Акинвуми. Стороны обсудили реализацию нескольких инфраструктурных проектов на территории страны, сообщило издание Ndjoni Sango.

«Лидер республики призвал руководителя международной финансовой организации ускорить вливание средств в инициативу по строительству нового транзитного коридора Браззавиль — Нджамена — Банги, что поспособствует восстановлению региона. Фостен-Арканж Туадера подчеркнул, что работы должны начаться не позднее марта 2022 года. Кроме того, лидер нации попросил поддержки в реализации проекта молодежного предпринимательства, расширения прав и возможностей женщин, а также на борьбу с изменением климата», — пишут сотрудники СМИ.

Стороны обсудили поддержку Африканского фонда развития в ЦАР, который необходим для удовлетворения основных потребностей жителей уязвимых с экономической точки зрения стран.

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«В свою очередь глава АБР Адесина Акинвуми обратился к Туадера с просьбой о приобретении специальных прав заимствования», — заключили в Ndjoni Sango.

Ранее стало известно, что Центральноафриканская Республика за 2021 год продемонстрировала весьма позитивную динамику экономического развития.