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Традиционное новогоднее шествие с глыбами льда состоялось в китайской деревне Юнцзи

Общество

«Ледяной» парад — уникальное шествие, которое устраивают в китайской провинции Шаньси уже 169 лет. Участники снимают верхнюю одежду и привязывают к голым спинам большие глыбы льда, после чего торжественно проходят по родной деревне.

«Я участвую в этом параде с 16 лет. В этом году мне исполнилось 76, так что прошло уже 60 лет. Каждый кусок льда, который несут участники, весит около десяти килограммов, но, пока несешь его, холода не чувствуешь. Деревня у нас немаленькая, участникам парада обычно приходится тащить льдины несколько километров. Порой спины синеют, но мы привыкли, это закаляет нас», — рассказал участник парада Сян Цзяньфэ.

Традиция уходит корнями в 1853 год, когда в Китае шла гражданская война, и деревня Юнцзи была захвачена войсками Небесного Царства Тайпин. Чтобы подавить восстание, правительственные силы подожгли деревню, но местные жители нашли способ спасти свои дома от огня.

«Военные династии Цин подожгли деревню, и нашим предкам пришла идея срубить лед на реке Хуанхэ и отнести его в село, чтобы потушить огонь. Им это удалось, и с тех пор парад со льдом стал традицией», — пояснил Сян Цзяньфэ.

По словам участников, обычай «демонстрирует силу и дух» местных жителей. В праздничном шествии участвуют даже подростки и пожилые мужчины.

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