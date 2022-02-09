Умерший в 20 веке афонский старец Схимонах Паисий напророчил человечеству «метку дьявола»

Афины, 9 февраля. Схимонах Паисий Святогорец, умерший в 1994 году, предсказал человечеству, что в будущем мир окутает болезнь, а люди начнут ставить друг другу дьявольские метки.

Схимонах Паисий носил при рождении имя Арсениос Эзнепидис. Он вырос в многодетной семье в Греции. С ранних лет читал священное писание и христианскую литературу. В 1953 году он раздал все свое имущество нуждающимся и отправился на святую гору Афон. Еще через год он был пострижен в монашество с наречением Аверкий, а в 1957 в мантию с новым именем Паисий.

После кончины в 1994 году были собраны его письма, дневники, стенографические записи. Их систематизировали в книгу, которую выпустили в России в начала XXI века. Записи содержали пророчества, относящиеся к современному миру.

«Все идет своим чередом. В Америке запечатлели собак. Через передатчик они излучают радиоволны, и их находят, знают, где находится каждая собака», — говорится в одном из пророчеств.

Старец Паисий оставил записи, которые повествуют о болезни будущего. Недуг будет лечиться вакциной, а вместе с прививкой человеку поставят метку. Схимонах считал, что тот, кто не будет запечатлен числом 666, не сможет устроиться на работу, покупать или продавать товар. Он называл это «печатью Антихриста».

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

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