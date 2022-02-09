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Умерший в 20 веке афонский старец Схимонах Паисий напророчил человечеству «метку дьявола»

Общество
Умерший в 20 веке афонский старец Схимонах Паисий напророчил человечеству «метку дьявола»
wikipedia.org  /  Russian Orthodox Cathedral of St John the Baptist / CC BY-SA 2.0

Афины, 9 февраля. Схимонах Паисий Святогорец, умерший в 1994 году, предсказал человечеству, что в будущем мир окутает болезнь, а люди начнут ставить друг другу дьявольские метки.

Схимонах Паисий носил при рождении имя Арсениос Эзнепидис. Он вырос в многодетной семье в Греции. С ранних лет читал священное писание и христианскую литературу. В 1953 году он раздал все свое имущество нуждающимся и отправился на святую гору Афон. Еще через год он был пострижен в монашество с наречением Аверкий, а в 1957 в мантию с новым именем Паисий.

После кончины в 1994 году были собраны его письма, дневники, стенографические записи. Их систематизировали в книгу, которую выпустили в России в начала XXI века. Записи содержали пророчества, относящиеся к современному миру.

«Все идет своим чередом. В Америке запечатлели собак. Через передатчик они излучают радиоволны, и их находят, знают, где находится каждая собака», — говорится в одном из пророчеств.

Старец Паисий оставил записи, которые повествуют о болезни будущего. Недуг будет лечиться вакциной, а вместе с прививкой человеку поставят метку. Схимонах считал, что тот, кто не будет запечатлен числом 666, не сможет устроиться на работу, покупать или продавать товар. Он называл это «печатью Антихриста».

Умерший в 20 веке афонский старец Схимонах Паисий напророчил человечеству «метку дьявола»
Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Текущий XXI век ознаменуется целым рядом выдающихся научных открытий, страшными катаклизмами и эпидемиями. Широко известная слепая провидица Ванга предсказала, что будет происходить в мире в ближайшие десятилетия.

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