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МИД России анонсировал переговоры с Бразилией в формате «2+2»

Весь мир
МИД России анонсировал переговоры с Бразилией в формате «2+2»
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 9 февраля. На следующей неделе состоятся российско-бразильские переговоры в формате «2+2» с участием министров иностранных дел и обороны двух стран.

Об этом в ходе брифинга сообщила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в ходе встречи, которая состоится 16 февраля, министры обсудят аспекты двустороннего стратегического сотрудничества, в том числе — в военно-технической сфере. Также стороны затронут актуальные теми международных отношений.

«В ходе предстоящих консультаций планируется провести обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов глобальной и региональной повестки дня, взаимодействии двух стран в ООН и ее Совете Безопасности, непостоянным членом которого Бразилия является в текущем 2022-м и будущем 2023 годах», — заявила Мария Захарова журналистам.

Он отметила, что грядущая встреча станет первой, проведенной в подобном формате между представителями двух государств.

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россия переговоры бразилия
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