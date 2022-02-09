МИД России анонсировал переговоры с Бразилией в формате «2+2»

Москва, 9 февраля. На следующей неделе состоятся российско-бразильские переговоры в формате «2+2» с участием министров иностранных дел и обороны двух стран.

Об этом в ходе брифинга сообщила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в ходе встречи, которая состоится 16 февраля, министры обсудят аспекты двустороннего стратегического сотрудничества, в том числе — в военно-технической сфере. Также стороны затронут актуальные теми международных отношений.

????#Захарова: 16 февраля в Москве состоится первая российско-бразильская встреча в формате 2+2.



???????????????? Главы МИД и Минобороны двух стран обменяются мнениями по вопросам глобальной повестки дня, взаимодействию в #ООН, #БРИКС и на других международных площадках.#РоссияБразилия pic.twitter.com/9Anb7WYDV7 — МИД России ???????? (@MID_RF) February 9, 2022

«В ходе предстоящих консультаций планируется провести обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов глобальной и региональной повестки дня, взаимодействии двух стран в ООН и ее Совете Безопасности, непостоянным членом которого Бразилия является в текущем 2022-м и будущем 2023 годах», — заявила Мария Захарова журналистам.

Он отметила, что грядущая встреча станет первой, проведенной в подобном формате между представителями двух государств.