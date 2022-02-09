Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 17:57
17:57
Происшествия
Рабочий получил переломы обеих ног при падении стены на стройке в Центральном районе
17:52
Общество
Опубликовано видео последствий оползня в Сочи
17:51
Олимпийские игры 2022
The Guardian утверждает, что вещество в допинг-тесте фигуриста не улучшает результаты
17:49
Армия
Командующий ЗВО Журавлев: в войсках округа прошли масштабные учения по радиообмену
17:49
Спорт
Татьяна Навка уверена, что российские фигуристы будут бороться до последнего на Олимпиаде
17:46
Олимпийские игры 2022
Сборная России с 11-ю наградами опустилась на восьмую строчку медального зачета ОИ-2022
17:45
Общество
Трясущегося от холода и голода щенка держат на балконе в Калининградской области
17:43
Политика
Журналист Коц назвал опасную ошибку Запада в отношении Украины
17:43
Политика
Депутат Госдумы Новичков: Россия более демократична, чем США
17:43
Армия
19FortyFive: НАТО не может разгадать «головоломку» с ядерным арсеналом России
Все новости

Телеведущий Шейнин увидел признаки успешного диалога Макрона и Зеленского по Донбассу

Политика
Телеведущий Шейнин увидел признаки успешного диалога Макрона и Зеленского по Донбассу
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 9 февраля. Поездка президента Франции Эммануэля Макрона на Украину, вероятно, окончилась успехом. На это указывают несколько признаков, рассказал телеведущий Артем Шейнин.

Французский глава посетил Киев 8 февраля после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Макрон обсудил с коллегой Владимиром Зеленский выполнение Минских соглашений и ситуацию в Донбассе.

Шейнин уверен, что киевская власть серьезно отнеслась к визиту европейца, который «что-то им привез из Москвы».

«Другой вопрос, чего они (власти Украины. — Прим. ред.) хотят. Мы понимаем, что хотят они всегда одного и того же. И вот тут у Макрона, как мне кажется, получилось», — отметил Шейнин в эфире программы «Время покажет».

Телеведущий Шейнин увидел признаки успешного диалога Макрона и Зеленского по Донбассу
фото из личного архива / Maxim Lee

По его мнению, об успехе Макрона свидетельствует одна важная деталь: заявление о финансовой помощи в размере сотен миллионов евро. Этими деньгами француз мог «купить» согласие Киева по выполнение Минских соглашений или, как минимум, других шагов по урегулированию в Донбассе.

«Знаете, когда Зеленский все-таки принял предложение Макрона? Не догадываетесь? Вот вам новость буквально последнего часа: Франция выделит Украине 1,2 млрд евро. И 40 минут назад новость: Киев и Париж договорились начать поставки на Украину французских локомотивов на 900 млн евро и пожарной техники на 300 млн евро. Короче, бартер. Деньги, локомотивы, пожарная техника — и они на все согласны», — заключил телеведущий.

Путин и Макрон по итогам встречи заявили о важности выполнения минских договоренностей. Позже французский лидер сообщил о готовности Зеленского реализовать их.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Телеведущий Шейнин увидел признаки успешного диалога Макрона и Зеленского по Донбассу
минские соглашения зеленский макрон
Комментировать