Телеведущий Шейнин увидел признаки успешного диалога Макрона и Зеленского по Донбассу

Москва, 9 февраля. Поездка президента Франции Эммануэля Макрона на Украину, вероятно, окончилась успехом. На это указывают несколько признаков, рассказал телеведущий Артем Шейнин.

Французский глава посетил Киев 8 февраля после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Макрон обсудил с коллегой Владимиром Зеленский выполнение Минских соглашений и ситуацию в Донбассе.

Шейнин уверен, что киевская власть серьезно отнеслась к визиту европейца, который «что-то им привез из Москвы».

«Другой вопрос, чего они (власти Украины. — Прим. ред.) хотят. Мы понимаем, что хотят они всегда одного и того же. И вот тут у Макрона, как мне кажется, получилось», — отметил Шейнин в эфире программы «Время покажет».

фото из личного архива / Maxim Lee

По его мнению, об успехе Макрона свидетельствует одна важная деталь: заявление о финансовой помощи в размере сотен миллионов евро. Этими деньгами француз мог «купить» согласие Киева по выполнение Минских соглашений или, как минимум, других шагов по урегулированию в Донбассе.

«Знаете, когда Зеленский все-таки принял предложение Макрона? Не догадываетесь? Вот вам новость буквально последнего часа: Франция выделит Украине 1,2 млрд евро. И 40 минут назад новость: Киев и Париж договорились начать поставки на Украину французских локомотивов на 900 млн евро и пожарной техники на 300 млн евро. Короче, бартер. Деньги, локомотивы, пожарная техника — и они на все согласны», — заключил телеведущий.

Путин и Макрон по итогам встречи заявили о важности выполнения минских договоренностей. Позже французский лидер сообщил о готовности Зеленского реализовать их.