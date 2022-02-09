Несостоявшиеся гаранты безопасности: почему Германии, Франции и Польше безразлична судьба Украины

Веймарский треугольник действует только в угоду своим интересам. Германии, Франции и Польше безразлична судьба Украины, Россию они пытаются выставить зачинщиком конфликта, а себя — бравыми спасителями. Об этом в беседе с ФАН сказал политолог Иван Аркатов.

По словам политолога, на данный момент Запад, создав гнетущую атмосферу вокруг «неминуемого нападения» России на Украину, теперь старается все это использовать в своих личных политических интересах. Европейцы и США собираются выставить себя миротворцами, которые «успокаивают» Россию. А по факту — сами создали проблему, теперь сами якобы ее решают, уверен Аркатов. Как он объяснил, показательным фактом этого стала встреча Веймарской тройки и заявление ее участников относительно ситуации вокруг Украины и России.

«Показательным является и включение в эту «игру» более мелких игроков. Есть вероятность, что США, конкретно не ответив на вопросы безопасности от России, дали команду своим мелким пешкам тоже подключиться к «игре». Интерес понятен: американцы хотят расширить диапазон переговоров для России, чтобы нам пришлось общаться с большим количеством мелких участников. Хотя на деле, что заявление США, что заявления стран Европы, в том числе лидеров Веймарского треугольника, слово в слово повторяют призыв России — сесть за стол переговоров по гарантиям безопасности. По факту все эти западные товарищи пытаются перетянуть на себя информационное «одеяло». Поэтому и создают иллюзию бурной деятельности», — считает политолог.

При этом не стоит забывать, что именно главы Веймарского треугольника были гарантами безопасности президента Украины Виктора Януковича. Но, как все помнят, после подписания Януковичем соответствующих документов в присутствии представителей этих стран буквально через несколько дней произошла цветная революция, а президенту Украины пришлось просто бежать из страны. Вывод, по словам политолога, один: Веймарская тройка действует только в угоду своим интересам. Германии, Франции и Польше безразлична судьба Украины, Россию они пытаются выставить зачинщиком конфликта, а себя — бравыми спасителями, заключил Аркатов.

Ранее представители Франции, Германии и Польши выступили с совместным заявлением относительно ситуации на Украине: они поддерживают переговоры в «нормандском формате» для реализации Минских соглашений. В тексте документа указано, что любые попытки внешнего вмешательства на Украине будут иметь серьезные последствия для агрессора.