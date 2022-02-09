Президент Мали заявил о необходимости выстраивания двусторонних отношений с Бельгией

Бамако, 9 февраля. Президент переходного периода в Мали Ассими Гоита провел рабочую встречу с новым послом республики в Брюсселе эль-Хаджи Альхуссейни Траоре. Гарант обозначил основные направления внешней политики страны, сообщается на официальной аккаунте правительства в соцсети Facebook.

По словам главы государства, официальный Бамако выстраивает «добрые, двусторонние отношения со всеми зарубежными партнерами».

«Президент Ассими Гоита дал мне ориентиры и рассказал о том, какую внешнюю политику должна выстраивать малийская дипломатия в контексте международных отношений. Я структурировал все принципы и вывел их под единый знаменатель», — заявил дипломат.

По данным правительства, «посол Траоре аккредитован в ряде международных организаций, в том числе в Европейском союзе, который является стратегическим партнером Бамако».

Ранее министр иностранных дел Абдулай Диоп посетил 35-ю сессию саммита глав государств и правительств Африканского Союза. Во время мероприятия дипломат провел ряд рабочих встреч и получил аудиенцию у президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера.