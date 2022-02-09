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Психолог Соловьева подтвердила несерьезное отношение мировых лидеров к Зеленскому

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 17:17
Политика
Психолог Соловьева подтвердила несерьезное отношение мировых лидеров к Зеленскому
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Санкт-Петербург, 9 февраля. Действующего президента Украины Владимира Зеленского никто всерьез не воспринимает, а его роль «слабака» обсуловлена политическим моментом.

Таким мнением о главе государства поделилась клинический психолог Светлана Соловьева в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Гости студии обсудили реформы на Украине и порассуждали о стремлении Киева усилить боевые способности.

Соловьева ответила на вопрос журналистов о поведении Зеленского, которому приходится терпеть издевательства зарубежных коллег. Речь идет об унизительных хлопках по плечу, как это недавно продемонстрировал французский лидер Эммануэль Макрон, тычках в спину и других жестах, демонстрирующих слабый характер главы Украины. Разве что пока еще подзатыльники не отвешивают, добавил представитель прессы.

У психолога поинтересовались, почему Зеленский позволяет другим лидерам вести себя с ним подобным образом. По ее словам, актера никто в качестве президента не воспринимает. Глава Украины играет роль слабака, поскольку он и его страна зависят от финансовой поддержки Запада, подчеркнула Соловьева.

Психолог Соловьева подтвердила несерьезное отношение мировых лидеров к Зеленскому
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«В тот момент, когда ему нужно было денег от французского президента, он с удовольствием занял позицию подчиненного, слабого, пассивного, в другой момент он будет вести себя иначе, ну в общем, я не думаю, что к нему можно относиться серьезно. Он ведет себя как актер и видно, что он играет. Эта роль, которую он изображает, за этим нет никакой крепостной стены», — объяснила психолог.

Как сообщалось ранее, Макрон и Зеленский провели переговоры. В частности, стороны обсудили вопрос соблюдения Минских соглашений. По итогам встречи украинский президент объявил, что Париж предоставит Киеву финансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро.

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Все новости / Политика / Психолог Соловьева подтвердила несерьезное отношение мировых лидеров к Зеленскому
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