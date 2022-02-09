Детский нейропсихолог Наумова объяснила, почему не поддерживает ЕГЭ

Детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в разговоре с ФАН объяснила, почему не поддерживает единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Единый государственный экзамен был введен в России ровно 15 лет назад, и с тех пор он неустанно менялся. Несмотря на это, общественность делится на два фронта: «за ЕГЭ» и «против». Основным аргументом «против» стал высокий стресс для школьников.

«Даже ребята, хорошо подготовленные, не справляются. Дети с проблемами нервной системы, здоровья, сердечной функцией уже попадают в зону риска, потому что они могут так переволноваться, что это скажется на результате, а то и вовсе такие дети из-за своего состояния здоровья могут отказаться от этого экзамена», — объясняет свою позицию психолог Наумова.

vk.com / Наталья Наумова

По ее мнению, в школах нужно ориентироваться на те успехи, которые достигаются детьми в период учебного года. Таким образом, сам экзамен должен проходить в устной форме, чтобы ребенок мог говорить с педагогом, а тот — видеть его глаза, задавать вопросы и поддерживать, если ученик растеряется. В этом случае, по мнению Наумовой, можно действительно оценить знания ребенка.

«ЕГЭ по большому счету проверяет только стрессоустойчивость, не считая знаний. Ведь в течение длительного периода времени необходимо сохранять самообладание, что очень сложно. Поэтому иногда оценка бывает занижена, что является серьезным стрессом: дети воспринимают это как конец света. Это решающий момент, поскольку в институты по баллам становится поступить все сложнее. Поэтому я против ЕГЭ», — заключила детский психолог.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что единый государственный экзамен в России не будет сильно изменен, а все нововведения будут вноситься вдумчиво и последовательно.