Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 17:56
17:52
Общество
Опубликовано видео последствий оползня в Сочи
17:51
Олимпийские игры 2022
The Guardian утверждает, что вещество в допинг-тесте фигуриста не улучшает результаты
17:49
Армия
Командующий ЗВО Журавлев: в войсках округа прошли масштабные учения по радиообмену
17:49
Спорт
Татьяна Навка уверена, что российские фигуристы будут бороться до последнего на Олимпиаде
17:46
Олимпийские игры 2022
Сборная России с 11-ю наградами опустилась на восьмую строчку медального зачета ОИ-2022
17:45
Общество
Трясущегося от холода и голода щенка держат на балконе в Калининградской области
17:43
Политика
Журналист Коц назвал опасную ошибку Запада в отношении Украины
17:43
Политика
Депутат Госдумы Новичков: Россия более демократична, чем США
17:43
Армия
19FortyFive: НАТО не может разгадать «головоломку» с ядерным арсеналом России
17:43
Весь мир
Общественники ЦАР осудили миротворцев ООН за поддержку боевиков
Все новости

Политолог Джомбане: продление переходного периода стало необходимостью для Мали

Весь мир
Политолог Джомбане: продление переходного периода стало необходимостью для Мали
wikipedia.org  /  Mouase21 / CC BY-SA 4.0

Бамако, 9 февраля. Пересмотр Устава переходного периода стал необходимостью для народа Мали. Об этом в интервью журналистам информационного портала News Abamako заявил африканский политолог Муссе Джомбане.

По мнению аналитика, продление полномочий временного правительства, ставшее настоящим яблоком раздора между властями и международным сообществом, является правильным решением.

«После того как полковник Ассими Гоита возглавил государство, вскрылись серьезные внутренние экономические и политические проблемы, проблемы в секторы безопасности, которые необходимо решать. Стало очевидно, что необходима пролонгация.

Поэтому сегодня продление переходного периода является острой необходимостью, а не прихотью временного правительства, которая раздражает Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС)», — подчеркнул эксперт.

По словам Джомбане, одним из основных несоответствий, которое необходимо исключить из утвержденного устава, является должность вице-президента.

«Эта позиция просто не имеет смысла, потому что существует премьер-министр и конкретный человек, занимающий указанную позицию. Да, конечно, это вызывает определенные споры в политических кругах республики и даже среди международных партнеров, но именно малийцам решать, как будет устроена структура управления государством.

Грубо говоря, пересмотр Устава переходного периода, призванный вдохнуть новую динамику в этот процесс, должен не разделять, а объединять наше общество. Однако это не хотят замечать на Западе», — продолжил аналитик.

Политолог Джомбане: продление переходного периода стало необходимостью для Мали
wikipedia.org / Rgaudin/Общественное достояние

При этом политолог напомнил, что власти в Бамако пытаются выстраивать «добрые и равноправные отношения» не только с соседями и ближайшими союзниками, но также зарубежными партнерами. Однако не все готовы видеть республику сильной и независимой.

«Поэтому мы наблюдаем санкции и давление со стороны подконтрольного Франции ЭКОВАС, а также критику со стороны других европейских государств.

А после 27 февраля все пойдет своим чередом, это очевидно. Заинтересованные стороны и все малийцы должны установить новый график, который будет реалистичным, научным и согласуется как с волей нации, так и с нашими региональными и международными обязательствами», — заключил Джомбане.

Ранее премьер-министр африканской республики Шогель Кокалла Маига заявил, что переходный период стал результатом стремления народа к независимости.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Политолог Джомбане: продление переходного периода стало необходимостью для Мали
африка продление мали переходный период
Комментировать