Политолог Джомбане: продление переходного периода стало необходимостью для Мали

Бамако, 9 февраля. Пересмотр Устава переходного периода стал необходимостью для народа Мали. Об этом в интервью журналистам информационного портала News Abamako заявил африканский политолог Муссе Джомбане.

По мнению аналитика, продление полномочий временного правительства, ставшее настоящим яблоком раздора между властями и международным сообществом, является правильным решением.

«После того как полковник Ассими Гоита возглавил государство, вскрылись серьезные внутренние экономические и политические проблемы, проблемы в секторы безопасности, которые необходимо решать. Стало очевидно, что необходима пролонгация. Поэтому сегодня продление переходного периода является острой необходимостью, а не прихотью временного правительства, которая раздражает Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС)», — подчеркнул эксперт.

По словам Джомбане, одним из основных несоответствий, которое необходимо исключить из утвержденного устава, является должность вице-президента.

«Эта позиция просто не имеет смысла, потому что существует премьер-министр и конкретный человек, занимающий указанную позицию. Да, конечно, это вызывает определенные споры в политических кругах республики и даже среди международных партнеров, но именно малийцам решать, как будет устроена структура управления государством. Грубо говоря, пересмотр Устава переходного периода, призванный вдохнуть новую динамику в этот процесс, должен не разделять, а объединять наше общество. Однако это не хотят замечать на Западе», — продолжил аналитик.

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При этом политолог напомнил, что власти в Бамако пытаются выстраивать «добрые и равноправные отношения» не только с соседями и ближайшими союзниками, но также зарубежными партнерами. Однако не все готовы видеть республику сильной и независимой.

«Поэтому мы наблюдаем санкции и давление со стороны подконтрольного Франции ЭКОВАС, а также критику со стороны других европейских государств. А после 27 февраля все пойдет своим чередом, это очевидно. Заинтересованные стороны и все малийцы должны установить новый график, который будет реалистичным, научным и согласуется как с волей нации, так и с нашими региональными и международными обязательствами», — заключил Джомбане.

Ранее премьер-министр африканской республики Шогель Кокалла Маига заявил, что переходный период стал результатом стремления народа к независимости.