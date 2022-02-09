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Defense News: силы НАТО останутся без воздушного прикрытия в случае войны с Россией

Армия
Defense News: силы НАТО останутся без воздушного прикрытия в случае войны с Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 9 февраля. Североатлантический альянс создал сеть авиационных баз по периметру границ РФ, однако планы НАТО по достижению воздушного господства в случае конфликта с Россией обречены на полный провал.

Вооруженные силы США и их союзников по НАТО не смогут вести боевые действия против российской армии в привычных условиях полного доминирования в воздухе, пишут эксперты Defense News.

«Силы НАТО не справятся с низколетящими угрозами, исходящими от российских войск», — отмечается в публикации.

Благодаря новейшему вооружению российская армия будет доминировать на поле боя. Главную опасность для сухопутных войск НАТО будут представлять российские барражирующие боеприпасы, ударные беспилотники, низколетящие ракеты и системы радиоэлектронного подавления. Силы Альянса останутся без прикрытия от разящих ударов ВС РФ, объяснили американские аналитики.

«Наземные силы НАТО не могут рассчитывать на ведение боевых действий под защитным воздушным зонтиком или на эффективную ближнюю воздушную поддержку», — уверен авторы Defense News.

Ранее французский дипломат Жан-Мари Геэнно назвал главную ошибку Альянса при выстраивании отношений с Россией. О жестком предупреждении Москвы в адрес НАТО в виде переброски истребителя МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в Калининградскую область писал «Царьград».

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