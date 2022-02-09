Проклова ответила на слова вставшей на защиту Вайнштейна Васильевой

Москва, 9 февраля. Заслуженная артистка Елена Проклова отреагировала на слова коллеги Татьяны Васильевой, принявшей сторону американского продюсера Харви Вайнштейна, который стал фигурантом громкого скандала. Актриса постаралась объяснить поведение звезды отечественного кинематографа.

Васильева ранее заявила, что не разделяет позицию женщин, признавшихся в домогательствах известного шоумена. По ее мнению, представительницы прекрасного пола таким образом просто хотели заработать. Однако Проклова так не считает. Она ответила коллеге, объяснив ее позицию общей нетрадиционностью взглядов.

«Васильева — оригинальная женщина и актриса, которая всегда нетрадиционно решает свои роли и образы. Поэтому я думаю, что у нее и мнение такое нетрадиционное. Это принцип ее жизни и принцип подачи себя, она это всегда делает красиво», — цитирует знаменитость Telegram-канал «Звездач».

Между тем сама Проклова стала героиней бурных обсуждений в прессе весной прошлого года. Она призналась, что подверглась домогательствам в юношеские годы во время участия в съемках. Слова актрисы стали резонансным событием для общественности, однако в семье знаменитости никто не был против ее интимных откровений на публику.