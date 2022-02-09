Захарова усомнилась в адекватности постпреда Украины после его выступления в ООН

Москва, 9 февраля. Заявление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о членстве России в Совбезе международной организации ставит под сомнение его адекватность, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Украинский дипломат до этого усомнился в законности членства РФ в Совете Безопасности и Генассамблее ООН. По словам постпреда, он «в глаза не видел» документ с соответствующим решением.

«Заявление постпреда Украины при ООН — это фантастика. То, что он заявлял за последние сутки, вообще ставит вопрос о его адекватности», — сказала Захарова.

Представитель МИД России ранее тремя документами решительно опровергла слова Кислицы о незаконном членстве Москвы в ООН.