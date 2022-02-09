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Эксперт по этикету Лазарева дала советы по подаркам на День влюбленных
Общество
Эксперт по этикету Лазарева дала советы по подаркам на День влюбленных
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Самара, 9 февраля. 14 февраля многие отмечают День влюбленных. И для них зачастую выбор подарка часто становится настоящей проблемой. Самарский специалист по этикету, автор тренингов и программ по этикету, основатель образовательного проекта «Европейская школа этикета» Светлана Лазарева рассказала журналистам сетевого издания «СОВА», что уместно подарить на этот праздник.

Эксперт советует выбирать подарок качественный, креативный и обязательно персонализированный. Покупая в подарок книгу, важно понимать, насколько она будет интересна получателю. То же касается и парфюма, шампанского, ювелирного украшения или билета на концерт — тут также важно ориентироваться на вкус избранника или избранницы, а не на собственный.

Нелицеприятным эффектом обладают подарки, намекающие на недостатки одариваемого, например, сертификаты в салоны красоты или фитнес-клубы могут оставить неприятный осадок. Все, что требует специального ухода, цветы в горшках или домашние животные, можно дарить только по специальной договоренности. Лучше избегать предметов, связанных с личной гигиеной, и не дарить гели для душа и косметику, если нет уверенности в том, что такой подарок будет желанным. Нельзя дарить бросающему купить кубинские сигары, а одежду или обувь можно дарить только очень близкому человеку.

Лицо подарка — упаковка, она обязательно будет оценена. Лучше обратиться к специалисту по оформлению и сопроводить подарок поздравительной открыткой, подписанной от руки, это — высокий стиль в эпоху сетевого общения.

Ранее ФАН познакомил читателей с прогнозом астролога Элеоноры Гинзбург. Она рассказала, какие знаки зодиака могут найти свою любовь в канун Дня святого Валентина.

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