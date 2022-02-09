Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 17:57
17:52
Общество
Опубликовано видео последствий оползня в Сочи
17:51
Олимпийские игры 2022
The Guardian утверждает, что вещество в допинг-тесте фигуриста не улучшает результаты
17:49
Армия
Командующий ЗВО Журавлев: в войсках округа прошли масштабные учения по радиообмену
17:49
Спорт
Татьяна Навка уверена, что российские фигуристы будут бороться до последнего на Олимпиаде
17:46
Олимпийские игры 2022
Сборная России с 11-ю наградами опустилась на восьмую строчку медального зачета ОИ-2022
17:45
Общество
Трясущегося от холода и голода щенка держат на балконе в Калининградской области
17:43
Политика
Журналист Коц назвал опасную ошибку Запада в отношении Украины
17:43
Политика
Депутат Госдумы Новичков: Россия более демократична, чем США
17:43
Армия
19FortyFive: НАТО не может разгадать «головоломку» с ядерным арсеналом России
17:43
Весь мир
Общественники ЦАР осудили миротворцев ООН за поддержку боевиков
Все новости

Правительство Ирака одобрило план развития одного из старейших НПЗ республики

Весь мир
Правительство Ирака одобрило план развития одного из старейших НПЗ республики
Prt Scr youtube.com  /  CAM Story

Багдад, 9 февраля. Иракская государственная нефтедобывающая фирма North Refineries Company, контролирующая один из старейших НПЗ в районе города Хадита провинции Анбар, согласовала с американской компанией Honeywell UOP контракт на завершение проекта развития данного завода. Как сообщается, план был одобрен кабинетом министров республики.

Идея доработки предприятия была озвучена уже довольно давно, однако реализовать ее не представилось возможным из-за действовавших в этом районе бандформирований «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Большую часть боевиков здесь удалось уничтожить лишь в 2018-м (спустя год после официального разгрома группировки террористов).

Усовершенствование завода позволит увеличить показатели нефтедобычи, являющейся важнейшим компонентом национальной экономики. Помимо этого, ранее власти государства рассчитывали повысить и объемы переработки черного золота, поскольку большую часть получаемой в таком процессе продукции (бензин, дизельное горючее, газойль) страна вынуждена импортировать из-за нехватки промышленных мощностей.

Ирак является седьмым по величине производителем и экспортером нефти в мире, а по количеству разведанных запасов (около 20 млрд тонн) занимает пятую позицию после Венесуэлы, Саудовской Аравии, Канады и Ирана. Основные клиенты республики — США (25%), Индия (14%), Китай (12%) и Южная Корея (9%). При этом почти 90% всего черного золота (около 1,8 млн баррелей в сутки) добывают на месторождениях государственной компании South Oil Company (SOC) со штаб-квартирой в Басре. Фактически, такая же доля идет и на экспорт, обеспечивая от 95 до 98% доходов в государственный бюджет.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Правительство Ирака одобрило план развития одного из старейших НПЗ республики
нефть ирак нпз
Комментировать