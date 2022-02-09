Правительство Ирака одобрило план развития одного из старейших НПЗ республики

Багдад, 9 февраля. Иракская государственная нефтедобывающая фирма North Refineries Company, контролирующая один из старейших НПЗ в районе города Хадита провинции Анбар, согласовала с американской компанией Honeywell UOP контракт на завершение проекта развития данного завода. Как сообщается, план был одобрен кабинетом министров республики.

Идея доработки предприятия была озвучена уже довольно давно, однако реализовать ее не представилось возможным из-за действовавших в этом районе бандформирований «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Большую часть боевиков здесь удалось уничтожить лишь в 2018-м (спустя год после официального разгрома группировки террористов).

#Iraq’s state-run North Refineries Company, which controls the #Haditha refinery, has agreed a contract with the #US company Honeywell UOP to complete the refinery’s development project.https://t.co/JdDEYYlWfH — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 9, 2022

Усовершенствование завода позволит увеличить показатели нефтедобычи, являющейся важнейшим компонентом национальной экономики. Помимо этого, ранее власти государства рассчитывали повысить и объемы переработки черного золота, поскольку большую часть получаемой в таком процессе продукции (бензин, дизельное горючее, газойль) страна вынуждена импортировать из-за нехватки промышленных мощностей.

Ирак является седьмым по величине производителем и экспортером нефти в мире, а по количеству разведанных запасов (около 20 млрд тонн) занимает пятую позицию после Венесуэлы, Саудовской Аравии, Канады и Ирана. Основные клиенты республики — США (25%), Индия (14%), Китай (12%) и Южная Корея (9%). При этом почти 90% всего черного золота (около 1,8 млн баррелей в сутки) добывают на месторождениях государственной компании South Oil Company (SOC) со штаб-квартирой в Басре. Фактически, такая же доля идет и на экспорт, обеспечивая от 95 до 98% доходов в государственный бюджет.

1 Организация запрещена на территории РФ.