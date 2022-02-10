Провокации ВСУ и перспектива большой войны: интервью ФАН с главой Союза добровольцев Донбасса

В случае начала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) ветераны войны в Донбассе из числа добровольцев отправятся в Донецк. С таким заявлением выступил депутат Государственной думы РФ Александр Бородай в интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей.

В этой беседе парламентарий, возглавляющий Союз добровольцев Донбасса (СДД), не только проанализировал нынешнюю ситуацию в регионе, но и рассказал о мероприятиях по подготовке участников объединения, большой информационной кампании против Донецкой и Луганской народных республик, а также о присутствии иностранных военных в зоне боевых действий.

Готовность №1

— Александр Юрьевич, накануне СДД выступил с инициативой о мобилизации добровольцев для поездки на Донбасс. Что это за инициатива?

— Инициатива очевидная. Все последние годы мы готовились к тому, чтобы выступить на защиту русского населения Донбасса, интересов русского народа в целом.

— Но тем не менее, это как-то связано с нагнетанием ситуации вокруг Украины?

— Как видите, время сейчас крайне тревожное. Перспективы серьезной войны очень близки. Поэтому Союз добровольцев Донбасса начинает проводить мобилизационные мероприятия для того, чтобы при необходимости, естественно, в самое скорое время выступить на Донбасс и защищать русские интересы: интересы как России, так и республик Донбасса.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

— А можете сказать, какое именно событие послужило причиной для принятия этого решения?

— Общее обострение обстановки. Нам поступает масса информации. Понятно, что нам поступает информации больше, чем ее знает среднестатистический обыватель. И мы понимаем, что обстановка сильно накалена, что к началу активных действий у нас может не хватить времени на то, чтобы отреагировать.

— Что Вы имеете в виду?

— Нам же нужно не просто собраться, но и провести некоторое слаживание. Многие люди не то чтобы редко брали в руки оружие. Они брали его в руки только на каких-то учениях, сборах. Для того чтобы создать боеспособное подразделение, нужно время. Собственно, вот этот запас времени мы для себя сейчас и берем.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

— Естественно, нет смысла гонять людей, если боевых действий не будет. Но поскольку есть уверенность, что они, скорее всего, начнутся, мы готовим определенные мероприятия для того, чтобы быстро и организованно перебросить контингент добровольцев в Донбасс.

— А в каком статусе они там будут?

— Их нужно будет включить, естественно, в состав силовых структур республик. Они будут или в составе корпусов, или в составе других силовых подразделений, которые также будут принимать участие в защите Донбасса.

Ситуация в Донбассе

— А Вы в Донбассе недавно были?

— Я туда приезжал в декабре-месяце. Сейчас бы побывал там еще раз, но, к сожалению, есть реалии нашей жизни, которые помешали в целом в этом году съездить туда. Они называются очень просто: омикрон. Все мы переболели. Я еще только завершаю свою борьбу с омикроном. Почти завершил ее. Сейчас уже борюсь с последствиями.

Коронавирус сильно покосил наших командиров и штаб. Собственно, речь идет о всех людях, которые необходимы для проведения разных мероприятий, в том числе и мобилизационного характера.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

— Собственно, к чему задал этот вопрос. По Вашей информации, что готовит Украина? И как сейчас живет Донбасс?

— Донбасс живет напряженной жизнью, и все готовятся к тому, что что-то произойдет. Нельзя сказать, что сейчас идут интенсивные обстрелы или происходят активные боевые действия на линии боевого соприкосновения. Но концентрация войск противника с той стороны, конечно, очевидна и очень заметна. И понятно, что там проведено много мероприятий, которые проводятся перед нанесением массированного удара перед началом наступления.

— Какие мероприятия имеются в виду?

— Ну, в том числе и закрытие медийных ресурсов, которые связаны с республиками. Все это является частью информационной войны.

НАТО и незваные гости

— Вопрос о наемниках. По Вашей информации, какое количество наемников из западных стран присутствует на территории Украины?

— Давайте не будем называть их наемниками, потому что они являются военнослужащими армии нашего потенциального или реального противника. То есть Украина, по сути, это территория, которая подведомственна Соединенным Штатам Америки и которая фактически уже попала в НАТО.

president.gov.ua / Офіс Президента України

— Но Киеву уже объявили, что их не хотят брать в Североатлантический альянс. Разве Украина уже в НАТО?

— Де-юре этого еще не произошло, а вот де-факто уже да. И базы там разворачиваются. Если не ошибаюсь, то там уже порядка двенадцати баз. Большую активность проявляют британцы. Они, в частности, строят две военно-морские базы, на которых находятся, напомню, не наемники, а военнослужащие армейских или иных подразделений Великобритании или США. Хотя, конечно, есть и некоторое количество сотрудников западных частных военных компаний.

— А есть данные о количестве военнослужащих армий стран НАТО на Украине?

— Что касается армейцев, то на сегодняшний день там находятся порядка 2-2,5 тысячи человек.

— А какова цель присутствия иностранного контингента на территории Украины?

— Значительная их часть — инструкторы, которые проводят обучение. В том числе они учат украинских военнослужащих обращаться с новыми видами вооружений, которые поставляются на ту территорию. А часть занята в мероприятиях по разворачиванию новых баз на Украине.

youtube.com /

— А наемники?

— Что же касается сотрудников ЧВК, то их готовят под боевые действия. Кстати, туда направлены представители ЧВК восточно-европейского происхождения. Грубо говоря, с Балкан пришло очень много людей. Назвать их точное количество сложно, но можно предположить, что их больше тысячи человек. Вот они как раз могут принять участие в боевых действиях в Донбассе, потому что штатных военнослужащих страны НАТО в бой бросать не будут.

— Кстати, возможно, их направили в том числе для того, чтобы защищать отправленное туда вооружение. И не исключено, что частники будут даже эвакуировать его.

— Вряд ли они будут эвакуировать его. Надо понимать, что они направили не так-то много вооружения. Скажем так, они поменяли некоторые узловые точки по принципу модернизации. Старую, еще советскую, технику и вооружение XX века заменили на технику и вооружение XXI века.

Украине отдали старое оружие

— А что именно они поменяли?

— Основные точки — это средства радиоэлектронной борьбы, очень важные в современной войне средства связи, дальнобойное снайперское вооружение. ВСУ уже давно используют в Донбассе американские тяжелые винтовки, типа Barrett под патрон 408.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

— Barrett — это дальнобойное снайперское вооружение. А помимо упомянутого еще что-то поставляется?

— Кроме того, что назвал, происходят поставки беспилотников и противотанковых средств. Вот, пожалуй, это основной спектр вооружений, отравляемых на Украину из-за рубежа. Кстати, сейчас вроде поступает еще кое-что, например, автоматические гранатометы. Ну, то есть такое насыщение идет.

— Вы хотите сказать, что американцы полностью перевооружают украинскую армию?

— Это перевооружение не массированное, а нацелено на определенные узловые точки, которые проще и легче всего заместить. Полное перевооружение целой армии под натовские стандарты — процедура долгая, сложная. Она требует больших затрат. И при таком перевооружении своих сил государство тратит собственные средства. У Украины таких средств нет, поэтому полного перевооружения не происходит.

Global Look Press / U.S. Army

— Но зато теперь у Киева есть новое оружие…

— Не совсем так. Туда заталкивается старое оружие из стран Варшавского договора. Кстати, Украина получает больше не столько новое вооружение, а скорее, старое оружие, которое хранилось у государств, входящих в прошлом веке в советский блок. То есть страны Варшавского договора освобождают свои склады длительного хранения и выкидывают на Украину то оружие, которое ими было произведено во времена СССР. Оно имеет свое наименование, и многие путают, когда говорят, что в такую-то бригаду поступило такое-то западное вооружение. На самом деле это образцы, которые были произведены еще в давние времена по советским лекалам, просто под своими наименованиями.

— Накануне один американский телеканал прокололся в сюжете, где украинский военнослужащий признался, что у них на позиции есть запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

— Это бесстыдство существует уже давно. И мы прекрасно понимаем, что никого эта информация не волнует. Миссия ОБСЕ работает в Донбассе с 2014 года. Она много раз фиксировала, что на позициях украинских вооруженных сил находятся самые разнообразные виды вооружений, которые запрещены Минскими соглашениями. Но, как мы знаем, на ситуацию это никак не повлияло.

Вероятность большой войны

— Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию? Насколько велика вероятность большой войны?

— Ситуация крайне взрывоопасна. Мы не можем предсказать ее развитие в краткосрочной перспективе. Война неизбежна — это я говорил много раз и говорил уже давно. Я не знаю, начнется она в этом месяце или она плавно перетечет на время после распутицы, где-то на конец апреля, ну, или будет еще более длинный временной лаг до начала этой войны. То, что она неизбежна, к сожалению, это факт.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

— И когда Вы планируете выдвинуть добровольцев в Донбасс?

— Только когда будут абсолютно отчетливые признаки, что [обострение] начинается прямо сейчас, тогда мы и будем двигать людей в Донбасс. По крайней мере, большую их часть.

— Сейчас проходит активная подготовка…

— Да, идут подготовительные мероприятия. Любое организованное движение требует подготовительной работы. Есть штаб Союза добровольцев Донбасса, есть региональные представители, которые к этим действиям привлекаются. Естественно, я не могу рассказывать открыто какую-то конкретику, поскольку этой информацией могут воспользоваться не только наши сторонники, но и наши противники. Поэтому дополнительных подробностей сообщить не могу.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

— Можете хотя бы обозначить, по каким темам проходят занятия?

— Прежде всего, мы уделяем внимание тактической, военно-медицинской, стрелковой подготовке. Все остальное — в частности, работу в составе малых групп — отработать без специальных полигонов достаточно тяжело. Ну, средствам связи тоже всегда уделяется большое внимание, потому что в современной войне это крайне немаловажная вещь.