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Людмила Поргина возмутилась заявлением матери Бузовой о своей зарплате в «Ленкоме»

Шоу-бизнес
Людмила Поргина возмутилась заявлением матери Бузовой о своей зарплате в «Ленкоме»
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 9 февраля. Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина ответила на слова матери певицы и телеведущей Ольги Бузовой о своей зарплате в театре. Артистка считает, что вопрос ее дохода в «Ленкоме» не касается Ирины Бузовой.

Конфликт между вдовой Караченцова и матерью исполнительницы хита «Мало половин» разгорелся на шоу «Звезды сошлись» канала НТВ. Бузова-старшая упрекнула оппонентку в том, что та получает зарплату в «Ленкоме», хотя не появляется на сцене уже около 20 лет. Предполагается, что театр ежемесячно выплачивает Поргиной около 50 тысяч рублей.

Актрису возмутили подобные заявления матери экс-ведущей «Дома-2». Вдова Караченцова напомнила, что отдала «Ленкому» многие годы.

«Это вообще не ее дело! Я проработала всю жизнь в этом театре! Она так говорит, потому что читает желтую прессу. Я работала и продолжаю работать», — негодует артистка.

Людмила Поргина возмутилась заявлением матери Бузовой о своей зарплате в «Ленкоме»
instagram.com / @buzova86

По словам Поргиной, она лишь однажды написала заявление, в котором просила разрешить ей взять отпуск по уходу за тяжелобольным мужем. При этом актриса продолжала числиться в театре. Кроме того, вдова Караченцова ходила с супругом на все премьеры и общалась с актерами.

«Это продлило ему жизнь! И она еще будет это обсуждать? Да кто она такая?» — возмутилась Поргина в комментарии «Собеседнику».

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер сообщил, что урезал зарплату актрисы. По его словам, вдова Караченцова начала получать в два раза меньше, чем раньше.

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Все новости / Шоу-бизнес / Людмила Поргина возмутилась заявлением матери Бузовой о своей зарплате в «Ленкоме»
караченцов бузова поргина
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