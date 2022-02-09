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Захарова тремя документами опровергла слова постпреда Украины о незаконном членстве РФ в ООН

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 17:07
Политика
Захарова тремя документами опровергла слова постпреда Украины о незаконном членстве РФ в ООН
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 9 февраля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова решительно отреагировала на выпад постпреда Украины Сергея Кислицы в адрес Москвы по поводу членства РФ в Совбезе ООН.

Украинский дипломат до этого заявил, что он в «глаза не видел» решения о членстве российских представителей в Совете Безопасности или Генассамблее ООН.

«Наша страна является продолжателем Советского Союза. Но я сейчас не об этом. Постпред сказал, что не видел его (документа. — Прим. ФАН) в глаза. Я хочу привести в пример три документа. На один из них он ссылается в своем заявлении. Может это для Украины был сторонний документ? Нет, Украина — член СНГ», — напомнила Захарова.

Дипломат напомнила, что на одном из трех указанных документов стоит подпись бывшего президента Украины Леонида Кравчука.

«Один и тот же почерк, как и с выполнением Минских соглашений. Поставить подпись, а потом бегать и говорить, что никаких обязательств за собой не ощущают. Но это ложь. Вы обязаны это делать. Мы сделаем все, чтобы больше ни один украинский постпред более не смел таким образом врать», — отметила представитель МИД.

Мария Захарова ранее обратилась к Западу с просьбой заставить Украину выполнить Минские соглашения. По ее словам, за последние годы ни один политик не смог придумать лучшей формулы вывода Киева из кризиса, чем минские договоренности.

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