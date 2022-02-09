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Бурые медведи Челябинского зоопарка готовятся к новоселью
Общество
Бурые медведи Челябинского зоопарка готовятся к новоселью
vk.com  /  Южный! база отдыха

Челябинск, 9 февраля. Строительство нового комплекса для бурых медведей Челябинского зоопарка начнется в этом году. Новые вольеры площадью больше 1000 квадратных метров будут оборудованы берлогой для зимней спячки, игрушками и водоемом для купания, сообщает издание «Челябинск сегодня». Эскизный проект уже выполнен, подтвердили в администрации города.

Инициативу по развитию зоопарка поддержал глава региона Алексей Текслер. Стоит вспомнить, что в октябре 2021 года в зоопарке погибли от отравления медведи Маша и Степан, но в сентябре появился новый бурый обитатель, годовалая медведица, рано оставшаяся без матери, она живет в зоопарке и ждет переселения в новый вольер.

Ранее ФАН рассказывал о спасенных из рук контрабандистки детенышах обезьян. По решению Троицкого городского суда они останутся в Челябинском зоопарке.

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челябинск строительство зоопарк вольер эскизный проект
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