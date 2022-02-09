Силы безопасности Мали провели успешный полицейский рейд в четвертом округе столицы

Бамако, 9 февраля. Полиция Мали при поддержке армии (FAMa) и жандармерии провела рейд в четвертом округе столицы. Правоохранители задержали 117 преступников, сообщает Malijet Actualite.

«В последнее время участились атаки в районе автовокзала Djicoroni-Para. На этой неделе неизвестные напали на одного из посетителей и отобрали у него 30 миллионов франков. Мужчина отделался легкими ушибами головы. В тот же день произошло ограбление магазина, хозяином которого является мавританец. У него также изъяли крупную сумму денег», — пишут сотрудники СМИ.

Управление полиции четвертого округа запросило помощи у основного офиса, после чего в районе начался рейд в рамках операции «Пинок муравейника». Правоохранители развернули масштабное патрулирование, во время которого проверяли документы жителей, задерживали и досматривали крупные скопления людей.

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«В непосредственной близости от автостанции Djicoroni-Para силы безопасности, в которые входит национальная гвардия и жандармерия, арестовали 117 человек, изъяли 22 мотоцикла, а также 82 ящика с фармацевтическими и наркотическими средствами», — отмечают журналисты.

Ранее министр институциональной реструктуризации Мали Ибрагим Икасса Маига поблагодарил Российскую Федерацию за поддержку в борьбе с террористическими группировками. Африканская республика сменила вектор сотрудничества с западного на восточный.

После сближения Бамако и Москвы национальная армия перешла в активную фазу контрнаступления на боевиков. Немалую роль в этом вопросе сыграли появившиеся в социальных сетях слухи о прибытии в страну четырех российских инструкторов, которых западные СМИ часто связывают с «ЧВК Вагнера».