Тодоренко в третьем сезоне «Маски» обратится за помощью к духам и астрологам

Москва, 9 февраля. Судья развлекательного шоу «Маска» Регина Тодоренко на презентации нового сезона программы заявила, что у нее появятся помощники.

Телеканал НТВ в преддверии выхода первого эпизода «Маски» провел пресс-конференцию. Организаторы собрали всех судей проекта и попросили поделиться своими мысли о новом сезоне. Тодоренко удивила коллег, заявив, что прибегнет к потусторонней помощи.

«Я буду не одна, мне будет подсказывать высший разум. Я буду обращаться к духам, у меня есть психолог и еще астролог. И в этом году мне сказали, что нужно прислушиваться к корням», — пояснила телеведущая.

Тодоренко не обиделась на смех Валерии и Филиппа Киркорова. Другой судья «Маски» Тимур Родригез тоже не смог удержаться от улыбки.

Ранее генеральный продюсер шоу Тимур Вайнштейн рассказал о «фишках» проекта. По его словам, третий сезон будет на один эпизод длиннее, а финал шоу пройдет в Крокус Сити Холле в Москве.