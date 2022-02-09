Балерина Волочкова на романе с Сергеем Кузнецовым заработала около 3 миллионов

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова сумела извлечь выгоду из романа с банщиком Сергеем Кузнецовым. На этой истории артистка балета заработала около 3 млн рублей. Об этом ФАН рассказал источник, близкий к балерине.

Роман Анастасии Волочковой с Сергеем Кузнецовым, занимающимся банным бизнесом, продлился считанные недели. Влюбленные слетали на Мальдивы, отметились в конфликте на борту самолета и вскоре расстались по возвращении в Россию. Однако этот роман, несмотря на расставание, принес балерине плюсы.

Как оказалось, из-за того, что несколько недель вся страна обсуждала нового возлюбленного Волочковой — кто он и откуда, на страницу балерины в Instagram начали массово подписываться пользователи. Прирост аудитории позволил артистке повысить стоимость рекламы на своей странице в социальной сети на 20%.

Кроме того, как только Волочкова попала в очередной скандал (когда пара возвращалась с Мальдивских островов после отдыха, на борту самолета возник конфликт из-за медицинской маски, которую якобы не захотела надевать балерина) со своим теперь уже бывшим возлюбленным Сергеем Кузнецовым, количество подписчиков вновь увеличилось. Данная история также принесла финансовую выгоду — балерина вновь увеличила стоимость рекламы на 10%.

Сейчас фактически любой бренд может заказать у Волочковой рекламу в Instagram, заплатив за один пост 120 тысяч рублей. Стоимость отдельного ролика, в котором будет фигурировать балерина, обойдется заказчику в несколько раз дороже. Стоит заметить, что сразу после расставания у Анастасии появилось несколько постов с бьюти-гаджетами и парфюмами для дорогих автомобилей, что позволило ей заработать в общей сложности порядка 3 млн рублей.

instagram.com / @volochkova_art

Российский пиар-технолог Магомед Сурхайханов в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал историю с романом Анастасии Волочковой, на котором она смогла подзаработать. По его словам, из подобного рода историй артисты выжимают максимум и поднимают свой тариф минимум на 30%.

«Роман мог быть стихийной историей, которую Волочкова обернула себе на пользу. Растет популярность, а это в свою очередь влияет на гонорар. Артист становится более цитируемым, поскольку находится на слуху. После этого он уже сам решает, насколько повысить тариф на рекламу. Обычно в таких случаях минимум на 30% артисты повышают тариф», — рассказал собеседник ФАН.

Магомед Сурхайханов рассказал и о том, что многие артисты пытаются извлечь выгоду из любых ситуаций — позитивных либо негативных. Некоторые умудряются зарабатывать даже на гибели своих родных и близких, отметил пиар-технолог.

«Волочкова — не просто какой-то блогер с подписчиками. Она — звезда, балерина, заслуженная артистка России. Она свое имя сделала давно, поэтому ей проще. Да, конечно, у артистов в таких ситуациях растет гонорар, но не прямо пропорционально. Это не прямо влияет, а косвенно. Любую историю артисты выкручивают в свою пользу. У меня есть артисты, которых либо послали на три буквы в магазине, либо избили. Они звонят мне и спрашивают, как ситуацию обернуть в пользу себе. Бывают артисты, у которых умерли родственники от последствий коронавируса. Так, они звонят и спрашивают, как собрать прессу, чтобы обернуть ситуацию себе в пользу. Чтобы получить дополнительное напоминание о себе в прессе, артисты идут даже на такое, ведь даже такая негативная ситуация может помочь в поднятии гонорара», — подытожил Магомед Сурхайханов.

Напомним, своими основными видами деятельности Волочкова уже давно не зарабатывает, сегодня она танцует для души. Последний государственный контракт датирован 2017 годом, а Фонд культуры «Анастасия Волочкова» долгое время бездействует. В конце прошлого года Анастасия и ее мама Тамара Антонова вышли из учредителей фонда. Балерина осталась на должности президента.