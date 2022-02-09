Иран представил новую баллистическую ракету на фоне начавшихся переговоров по ядерной сделке

Тегеран, 9 февраля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана представил твердотопливную баллистическую ракету (БР) под названием «Хейбаршекан». В мероприятиях, посвященных демонстрации нового оружия, приняли участие начальник штаба ВС Исламской Республики Мохаммад Багери и командующий военно-космическими силами страны Амир Али Гаджизаде.

По заявлениям иранских СМИ, при максимальной дистанции пуска в 1450 км «Хейбаршекан» стал «третьим поколением ракет большой дальности КСИР» (по стандартам передовых государств мира такими показателями обладают БР средней дальности). Как сообщается, массу боеприпаса по сравнению с предшественниками удалось уменьшить на треть, а время подготовки к запуску — на одну шестую.

Iran unveils long-range missile as Vienna nuclear talks resume https://t.co/MDQgifzYwd pic.twitter.com/Auw1sVKXCE — Reuters (@Reuters) February 9, 2022

На презентации Багери выступил с речью, в которой заявил, что враги Исламской Республики «не понимают ничего, кроме языка власти и силы». Примечательно, что демонстрация прошла на фоне возобновившихся накануне в Вене переговоров по ядерной сделке, что многие СМИ расценили как провокацию и попытку Тегерана оказать давление на других участников дипломатического процесса.

Еще одним любопытным нюансом стало само название ракеты, которое можно перевести как «разрушитель Хайбара». Хайбар (в персидском произношении — Хейбар) — это оазис в Саудовской Аравии. На рубеже VI-VII веков там проживали евреи, многие из которых были изгнаны Мухаммадом из расположенного южнее священного для мусульман города Медина. Иудеи пытались сплотить местные народы против пророка, из-за чего его войска после полуторамесячной осады захватили территории оазиса и обложили побежденных данью.

Iran's IRGC unveils ground-to-ground missile bases unveiled the Kheybar Shekan long-range missile.

The missile is one of the third generation of long-range missiles. With gility and speed in hitting targets within a range of 1450 km pic.twitter.com/FV8jX2zHEI — SM Ali Abbas Bukhari (@smalinaqvi05) February 9, 2022

На фоне крайне враждебных отношений Ирана с Израилем имя ракеты также можно рассматривать как провокацию, при том, что дальность пуска позволяет Тегерану поразить цели на территории еврейского государства. Анонсируя начало производства нового боеприпаса, представители КСИР также подчеркнули ее способность маневрировать на заключительном этапе полета и таким образом преодолевать барьер противовоздушной обороны противника. Данное качество ракет является немаловажным в случае атаки на Израиль, который обладает мощной и продвинутой системой ПВО.

В 2017 году военное руководство Ирана заявило, что в одностороннем порядке ограничивает дальность полета своих БР двумя тысячами километров. Обоснованием стало то, что на таком расстоянии от границ республики расположено достаточно много американских баз, чтобы Тегеран смог дать достойный ответ в случае нападения США на его территорию. Тем не менее по мере роста напряженности в регионе иранские власти пригрозили увеличить радиус действия ракет.

The homegrown missile has been designed and built by scientists of the IRG’s Air Force.https://t.co/icIyGS51EK#خيبر_شكن — Al-Ahed News (@English_AlAhed) February 9, 2022

Ранее Исламская Республика испытывала не менее трех типов БР средней дальности: «Саджил-1/2» (1930 и 2500 км соответственно), а также «Шахаб-3» (от 2000 до 2500 км в зависимости от модификации). Точное число ракет, в итоге поставленных на вооружение, неизвестно, однако многие эксперты полагают, что по этому показателю Тегеран занимает первое место в регионе.

Также отсутствуют достоверные данные о боевых качествах иранских боеприпасов. Тем не менее командование США предполагает, что подобным вооружением Исламская Республика снабжает йеменских повстанцев-хуситов. Если это так, то данные ракеты действительно могут представлять значительную угрозу, поскольку в нескольких случаях им удавалось преодолеть систему ПВО Саудовской Аравии, использующей американские комплексы Patriot.